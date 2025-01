In diesem Zusammenhang berät die FIFA-Abteilung Recht & Compliance die verschiedenen FIFA-Abteilungen sowie alle internen Gremien und Kommissionen, die in erster Linie den FIFA-Statuten und -Reglementen unterliegen. Die Abteilung FIFA Recht & Compliance ist auch für das gesamte Rechtsportfolio der FIFA in Verfahren vor dem Schiedsgericht des Sports (CAS) oder vor ordentlichen Gerichten zuständig.