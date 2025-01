Ja. Besucher sind in den Räumlichkeiten der FIFA willkommen, die die Hauptlobby, die Gärten und einen kleinen Souvenirladen umfassen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 09:00 -11:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr. Führungen, z. B. für Firmen- oder Gruppenbesuche, sind nur auf Anfrage möglich. Bitte senden Sie Ihre E-Mail an: visitor.services@fifa.org. Im Falle unvorhergesehener Umstände oder betrieblicher Veranstaltungen kann das Home of FIFA jederzeit für die Öffentlichkeit geschlossen werden.