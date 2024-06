Diplom in Fussballrecht

Die erste Ausgabe des FIFA-Diploms in Fussballrecht hätte über 13 Monate an fünf verschiedenen Orten auf der ganzen Welt durchgeführt werden sollen, die die internationale Dimension dieses einzigartigen Fussballrechtsprogramms widerspiegelten. Aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 konnten sich die Teilnehmer nur beim ersten Modul in Miami persönlich treffen. Die restlichen vier Module absolvierten sie per Onlineunterricht in je zweiwöchigen, intensiven Blöcken zu allen wichtigen Themen.