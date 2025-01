Sicherheit und Schutz liegen in jedermanns Verantwortung und wir alle haben die Pflicht, Bedenken zu melden Bedenken zu melden, insbesondere wenn sie ein Kind oder einen schutzbedürftigen Erwachsenen betreffen. Die FIFA stellt ein vertrauliches, dediziertes, hochsicheres und webbasiertes Whistleblowing-System zur Verfügung, über das Einzelpersonen jegliche Sicherheitsbedenken melden können. Die Benutzer können unterstützende Dokumente anhängen und einen anonymen Briefkasten einrichten, der es ihnen ermöglicht, mit der FIFA zu korrespondieren, ohne persönliche Informationen zu übermitteln. Die FIFA verfolgt in solchen Angelegenheiten einen Null-Toleranz-Ansatz, und alle angesprochenen Probleme werden in Übereinstimmung mit unseren gesetzlichen Vorschriften, Verhaltenskodizes und internen Richtlinien behandelt. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass ein Kind oder ein schutzbedürftiger Erwachsener im Fußball in unmittelbarer Gefahr ist, die dringend behandelt werden muss, wenden Sie sich bitte an die zuständigen gesetzlichen Schutzbehörden in Ihrem Land. Verdachtsfälle sind im FIFA-Meldeportal über die Schaltfläche “Bericht erstellen“ zu melden. Sie können Ihr Anliegen an die FIFA melden: