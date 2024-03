Dramatik und Spektakel am zweiten Spieltag der FIFA Series 2024™

Die FIFA Series 2024™, die am 21. März mit einem Paukenschlag begann, wurde am Freitag mit acht Spielen fortgesetzt. Wie schon am Eröffnungstag, gab es auch dieses Mal wieder jede Menge Tore und Spektakel.

Ergebnisse

FIFA Series 2024 Algerien™ Algerien – Bolivien 3:2

FIFA Series 2024 Aserbaidschan™ Tansania – Bulgarien 0:1 Aserbaidschan – Mongolei 1:0

FIFA Series 2024 Ägypten™ Ägypten – Neuseeland 1:0

FIFA Series 2024 Saudiarabien™ A Äquatorial-Guinea – Kambodscha 2:0

FIFA Series 2024 Saudiarabien™ B Bermuda - Brunei Darussalam 2:0

FIFA Series 2024 Sri Lanka™ Zentralafrikanische Republik – Bhutan 6:0 Sri Lanka - Papua-Neuguinea 0:0

FIFA Series 2024™: Der zweite Spieltag in Bildern Previous 01 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 02 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 03 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 04 / 19 Central African Republic v Bhutan - FIFA Series 2024 Sri Lanka 05 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 06 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 07 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 08 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 09 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 10 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 11 / 19 Tanzania v Bulgaria - FIFA Series 2024 Azerbaijan 12 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 13 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 14 / 19 Azerbaijan v Mongolia - FIFA Series 2024 Azerbaijan 15 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 16 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 17 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 18 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka 19 / 19 Sri Lanka v Papua New Guinea - FIFA Series 2024 Sri Lanka Next

FIFA Series 2024™: Der zweite Spieltag in Bildern Previous 01 / 11 Algeria v Bolivia - FIFA Series 2024 Algeria 02 / 11 Algeria v Bolivia - FIFA Series 2024 Algeria 03 / 11 Algeria v Bolivia - FIFA Series 2024 Algeria 04 / 11 Equatorial Guinea v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 05 / 11 Equatorial Guinea v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 06 / 11 Equatorial Guinea v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 07 / 11 Bermuda v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 08 / 11 Bermuda v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 09 / 11 Bermuda v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 10 / 11 Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla of Egypt (R) celebrates 11 / 11 Ramy Hisham Abdelaziz Moustafa Rabia of Egypt and Max Mata of New Zealand battle for the ball Next

Algerien – Bolivien 3:2 Algeriens neuer Trainer Vladimir Petković erlebte in Algiers eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Sein Team führte erst, lag dann zurück und konnte am Ende einen Sieg über den südamerikanischen Gegner feiern. Amine Gouiri erzielte den Führungstreffer für Algerien, ehe Carmelo Algarañaz und Jair Reinoso die Partie zunächst drehten. Yassine Benzia konnte für die Algerier ausgleichen, bevor Aïssa Mandi in der Nachspielzeit das umjubelte Siegtor köpfte.

FIFA Series 2024™ | Algerien 3-2 Bolivien 03:00

Tansania – Bulgarien 0:1 Gelungener Auftakt für Bulgarien. Mit einem knappen 1:0 gegen Tansania sicherte sich das Team von Trainer Ilian Iliev den ersten Sieg in der FIFA Series 2024 Aserbaidschan™. Das einzige Tor der Begegnung ging in der 52. Minute auf das Konto des bulgarischen Kapitäns Kiril Despodov, der mit einem traumhaften Freistoss erfolgreich war. Despodov war erst vor wenigen Tagen zum bulgarischen Fussballer des Jahres gewählt worden.

FIFA Series 2024™ | Tansania - Bulgarien 0:1 03:00

Aserbaidschan – Mongolei 1:0 „Im Allgemeinen treffen wir auf Mannschaften, die eine ähnliche Platzierung haben wie wir. Hier ist das Niveau sehr hoch, insbesondere das unserer Gegner aus Europa und Afrika“, warnte Mongolei-Trainer Ichiro Otsuka im Interview mit FIFA Inside vor der Begegnung gegen die Mongolei.

Seine Mannschaft konnte lange mithalten, ehe Innenverteidiger Bahlul Mustafazade in der Nachspielzeit den Treffer zum Sieg Aserbaidschans erzielte. In einem von den Gastgebern dominierten Spiel köpfte Mustafazade nach einem Eckball den Ball ins Tor und bescherte seiner Mannschaft damit einen erfolgreichen Start in das Turnier.

Ägypten – Neuseeland 1:0 Mostafa Mohamed bescherte den Hausherren in Kairo einen erfolgreichen Start in das Turnier. Nach einer knappen halben Stunde traf er vom Elfmeterpunkt für die Ägypter, die in einer umkämpften Partie die Oberhand behielten.

FIFA Series 2024™ | Ägypten - Neuseeland 1:0 03:00

Äquatorial-Guinea – Kambodscha 2:0 Joan López Eló, der mit einem Linksschuss aus 18 Metern die Führung erzielte, zeichnete sich in einem von den Afrikanern kontrollierten Spiel besonders aus. Nzalang Nacional konnte in der ersten Halbzeit durch sein Tor erhöhen. Äquatorial-Guinea verwaltete nach der Pause geschickt den 2:0-Vorsprung gegen eine tapfere, aber im Strafraum ungeschickte Mannschaft aus Kambodscha.

FIFA Series 2024™ | Äquatorial-Guinea – Kambodscha 2:0 03:00

Bermuda - Brunei Darussalam 2:0 Bermuda hat seinen ersten Test der FIFA Series mit Bravour bestanden. Das Team aus der Concacaf-Region dominierte das Spielgeschehen und erspielte sich zahlreiche Torchancen, gewann das Spiel aber erst spät. Bermuda ging in der 81. Minute durch einen Kopfball von Aunde Todd nach einem Eckball in Führung, ehe Djair Parfitt sieben Minuten später den Sieg perfekt machte.

FIFA Series 2024™ | Bermuda - Brunei Darussalam 2:0 03:00

Zentralafrikanische Republik – Bhutan 6:0 Die Zentralafrikanische Republik konnte im Eröffnungsspiel der FIFA Series Sri Lanka™ einen klaren Sieg verbuchen. Dank des Treffers von Trésor Toropité ging die afrikanische Mannschaft gegen Bhutan früh in Führung. Kurz nach dem Wiederanpfiff der Partie erzielte Baboula den zweiten Treffer, Mittelfeldspieler Kamnganda erhöhte auf 3:0. Dangabo und erneut Kamnganda sowie Baboula besiegelten den Erfolg im Duell gegen Bhutan.

Sri Lanka - Papua-Neuguinea 0:0 In Colombo wurden am Freitag zwei Spiele der FIFA Series ausgetragen. Während im ersten Spiel (Zentralafrikanische Republik gegen Bhutan) sechs Mal das Tornetz zitterte, blieb das zweite Duell zwischen Sri Lanka und Papua-Neuguinea torlos. Die Gastgeber hatten zahlreiche Chancen und trafen in der Schlussphase sogar den Pfosten, doch die Ozeanier blieben bis zum Schluss wehrhaft und sicherten sich ein Unentschieden.

FIFA Series 2024™ | Sri Lanka - Papua-Neuguinea 0:0 03:00

Die nächsten Spiele