Bulgarien und seine Herausforderung in der FIFA Series™

Das erste Spiel am Freitag gegen Tansania haben sich die Europäer besonders dick angestrichen. Am Montag folgt das Duell mit Gastgeber Aserbaidschan.

„Wir kennen Aserbaidschan, weil sie in der europäischen Qualifikation in unserer Gruppe waren. Bei Tansania ist es etwas schwieriger, die Spieler davon zu überzeugen, dass dies ein starker Gegner ist, obwohl mehrere Spieler in Europa spielen“, fügt er an und betont, dass die FIFA Series™ für Spieler, Teams und Fans eine viel wertvollere Wettkampferfahrung sei und einen wichtigen Beitrag zur Fussballförderung leiste.