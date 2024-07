Meilenstein-Turnier in Vanuatu mit Unterstützung von FIFA Forward durchgeführt

Vanuatu wurde am Ende Vizemeister, nachdem es sich im Finale Neuseeland mit 0:3 geschlagen geben musste. Die Teilnahme am Endspiel war jedoch ein weiterer Höhepunkt für Vanuatu, das noch nie über das Halbfinale hinausgekommen war.

Ich bin sicher, dass dieses Stadionkonzept in anderen OFC-Ländern nachgeahmt werden wird. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was die FIFA für uns tut."

"Wir sind jedes Jahr anfällig für Naturkatastrophen, und deshalb haben wir unsere Stadien so konzipiert, dass sie widerstandsfähig sind", fügte Maltock hinzu. "Die Infrastruktur ist so konzipiert, dass sie gegen Wirbelstürme gewappnet ist.

Freshwater-Stadion in Port Vila in Vanuatu während des OFC Nations Cup 2024

Die Teouma-Akademie wurde letztes Jahr während des Besuchs von FIFA-Präsident Gianni Infantino in Brian-Kaltak-Akademie umbenannt, und der VFF hofft, dass viele junge Spieler in Kaltaks Fußstapfen treten werden.

Die Ausrichtung des kontinentalen Turniers ist die jüngste in einer Reihe von Entwicklungen, die das rasante Wachstum Vanuatus in letzter Zeit unterstreichen.

Bis zu 10.000 Fans strömten zum Eröffnungsspiel gegen die Salomon-Inseln (1:0) in die Arena, während Tausende von Fans den Rasen vor der Arena nutzten, um einen kleinen Vorgeschmack auf diesen historischen Tag zu bekommen. Eine bemerkenswerte Zahl, wenn man bedenkt, dass damit etwa jeder zehnte Einwohner der Insel (Efate) auf den Weg zum Fussballzentrum machte. Es ist nicht nur die Menge der Fans, sondern auch die Freude und der Enthusiasmus der Anwesenden, die den Fussball in Vanuatu zu etwas Besonderem machen.

51 Jahre nach der ersten Auflage richtete der Fussballverband von Vanuata (Vanuatu Football Federation (VFF)) zum ersten Mal eine komplette Auflage des Turniers aus, und die Zuschauer füllten das neue VFF Freshwater Stadium in Port Vila. Der melanesische Nachbarstaat Fidschi war Gastgeber der zweiten Gruppe des Sieben-Nationen-Turniers, die K.o.-Spiele fanden in Vanuatu statt.

