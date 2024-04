Kampf gegen den Klimawandel im Mittelpunkt des FIFA-Infrastruktur-Workshops für Ozeanien

Im Rahmen des Memorandum of Understanding (MoU) zwischen der FIFA und dem Pacific Islands Forum (PIF ) fand am 9. und 10. April 2024 in Port Moresby, Papua-Neuguinea, der FIFA-Infrastruktur-Workshop Ozeanien statt.

In der Absichtserklärung verpflichten sich beide Organisationen zur Zusammenarbeit, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen und die Chancen für eine klimaresistente Entwicklung des Fußballs in der blau-pazifischen Region zu nutzen.

Die FIFA arbeitet mit den Ländern der Region zusammen, um einige dieser Probleme zu lösen, und hat seit 2016 im Rahmen des FIFA-Forward-Programms insgesamt USD 21 Millionen in die Entwicklung der Infrastruktur in Ozeanien investiert. Barrieren und hohe Kosten werden jedoch bestehen bleiben, wenn es nicht gelingt, Strategien und Vorschriften in einen Rahmen zu überführen, den die Mitgliedstaaten in ihren eigenen Ländern erfolgreich anwenden können.