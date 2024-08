FIFA-Stiftung und FIFA Forward verleihen Fussball auf Guam nach Taifun neuen Schub

Mittel der FIFA-Stiftung für Renovierung des im Mai 2023 durch Taifun Mawar schwer beschädigten nationalen Trainingszentrums

Neue Solar-Energieversorgung ermöglicht Nutzung der Anlage rund um die Uhr

Guam legt Fundament für spannende Zukunft mit ambitioniertem Projekt in Hågat und 5 200 000 US-Dollar FIFA-Forward-Fördermitteln

Die FIFA-Stiftung hilft dem Fussball in Guam nach einem verheerenden Taifun wieder auf die Beine. Unterdessen leistet das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm Unterstützung für eine strahlende Zukunft des schönsten aller Spiele auf der Pazifikinsel.

Im Mai 2023 traf der Taifun Mawar (der weltweit stärkste Tropensturm des Jahres) mit voller Wucht auf Guam. Die gesamte Infrastruktur auf der Insel wurde erheblich beschädigt. Zahlreiche Menschen waren monatelang von der Wasser- und Stromversorgung abgeschnitten.

Auch die Fussballeinrichtungen auf der Insel waren betroffen. Starke Winde und sintflutartige Regenfälle richteten enorme Schäden an Spielfeldern und Stadien an. Allein am nationalen Trainingszentrum des Fussballverbands von Guam (GFA) entstand ein Sachschaden in Höhe von 3 500 000 US-Dollar. Die negativen Auswirkungen reichten jedoch weit über die sichtbaren Verwüstungen hinaus.

„Nach dem Taifun mit den immensen Beschädigungen unserer Einrichtung und unserer Insel kamen unsere Schulungen und jegliche Vorbereitungen völlig zum Erliegen“, erklärt Kristin Thompson, die Cheftrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, die ihr Team damals auf ein Regionalturnier vorbereitete. „Bei mehreren Spielerinnen gab es zu Hause kein Wasser, keinen Strom, kein Internet. Einige Spielerinnen waren auch beruflich betroffen. Bei einigen stand der Job auf dem Spiel. Bei vielen gab es auch auf der Arbeit keinen Strom und kein Wasser und somit kaum Möglichkeiten, überhaupt zu arbeiten.“

Die FIFA kam dem Verband bei den Wiederaufbaumassnahmen zu Hilfe, um den Fussball wieder in Gang zu bringen und den Aktiven eine schnelle Rückkehr auf den Platz zu ermöglichen. Von September bis November 2023 konnte der Verband bereits wieder die Jugendligen durchführen. Im Oktober wurde Singapur zu einem Qualifikationsspiel für die FIFA Fussball-WM 26™ empfangen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino stattete Guam im Dezember 2023 erstmals einen Besuch ab und machte sich selbst ein Bild von den Wiederaufbauarbeiten. Ein Teil der Arbeiten wurde nun mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie abgeschlossen. Damit ist die Wiederherstellung des Solarenergiesystems der Anlage dank einer Finanzierung in Höhe von 547 218 US-Dollar durch die FIFA-Stiftung erfolgreich beendet. Die Solaranlage trägt dazu bei, die Energiekosten zu senken und den CO2-Fussabdruck der Einrichtung zu reduzieren und ist damit eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Energielösung für eine nachhaltige Zukunft.

„Die FIFA-Stiftung ist dankbar, dass sie Guam beim Wiederaufbau der Fussball-Infrastruktur durch das Hilfsprogramm der FIFA-Stiftung unterstützen konnte“, sagte Mariana Banús, die Verwaltungschefin der FIFA-Stiftung, nach der Zeremonie, an der der Entwicklungsmanager für FIFA-Mitgliedsverbände CJ Chen[JC1] Jun, die Sprecherin der Legislative von Guam Therese Terlaje, GFA-Exekutivkomitee-Mitglied Duane Pahl, die Vize-Sprecherin Tina Muña-Barnes und andere Gäste teilnahmen.

„Wir haben über ein Jahr lang vorbildlich mit dem Fussballverband von Guam zusammengearbeitet und enorme Fortschritte erzielt, zunächst mit der Wiederaufnahme der Jugendligen und dann rasch bis zu dem Punkt, als Guam wenige Monate nach den erheblichen Schäden durch den Taifun Mawar sogar wieder ein FIFA-WM-Qualifikationsspiel ausrichten konnte.“[JC2] [MOU3]

Die Schwierigkeiten der Vergangenheit werden überwunden, doch die Herausforderungen der Zukunft bestehen weiter. Am 8. August erfolgte im Rahmen einer Feierstunde der erste Spatenstich zum Bau des Speaker Vicente Pangelinan Southern Complex in Hågat (Agat) im Süden der Insel.

Die hochmoderne Anlage wird unter anderem zwei Kunstrasenspielfelder in voller Grösse bieten. [JC4] [MOU5] Das Projekt konnte aus der Planungsphase in die Realisierungsphase überführt werden, nachdem der Fussballverband von Guam 5 200 000 US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm erhielt, das bereits seit 2016 Fussball-Entwicklungsprojekte der 211 FIFA-Mitgliedsverbände fördert.

„Der Ausbau der Sportstätten ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des Fussballs. Ohne geeignete Einrichtungen kann der Sport nicht wachsen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir als Mitgliedsverband die entsprechenden Einrichtungen für alle Menschen in Guam bereitstellen“, so GFA-Generalsekretär Joseph F. Cepeda.

„Die FIFA unterstützt den Fussballverband von Guam uneingeschränkt. Wir freuen uns, dass wir uns nun dem Bau einer Anlage im südlichen Teil der Insel zuwenden können, wo wir eine Weltklasse-Einrichtung für die Entwicklung der Jugendlichen und Erwachsenen im Süden Guams schaffen wollen.“

Nach der Lancierung der FIFA-Initiative „Football for Schools“ in Guam im Jahr 2022 wird die neue Anlage eine Anlaufstelle für mehr als ein Dutzend Schulen in Dörfern im Süden der Insel sowie eine Heimstätte für verschiedene Klubs aus dem Süden Guams sein.

Sie wird auch den Aufbau von Kapazitäten in den Bereichen Trainer- und Schiedsrichterwesen fördern und fügt sich nahtlos in den vierjährigen Strategieplan des Verbands ein, der auf fünf Säulen beruht: Steigerung der Teilhabe, Förderung und Lizenzierung von Klubs, Bildung und Entwicklung, Durchführung von Wettbewerben und Nationalteams. Die erste Bauphase wird voraussichtlich in einem Jahr abgeschlossen sein.

„Guam engagiert sich enorm für die fussballerische Entwicklung und hat die FIFA Forward-Mittel intensiv genutzt, um sein Fussballprogramm in verschiedenen Bereichen zu verbessern, sei es durch Investitionen in die Nationalteams, in Verwaltung und Governance, in Infrastruktur, Frauenfussball und Ausrüstung“, sagte Sanjeevan Balasingam, FIFA-Regionaldirektor Mitgliedsverbände Asien und Ozeanien, nach der Zeremonie, an der auch die Gouverneurin von Guam, Lou Leon Guerrero, teilnahm.