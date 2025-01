Aufwind in Südostasien: FIFA Forward-Unterstützung für Kambodschas nächste Generation

Langfristiger Fokus Kambodschas auf Jugendförderung wird von FIFA Forward finanziert

Fünf Spieler aus dem erstklassigen Entwicklungsprogramm bei der ASEAN-Meisterschaft 2024 im Einsatz

Nationalstadion Myanmars rechtzeitig zum Turnier modernisiert

Die ASEAN-Meisterschaft ist weltweit einer der beliebtesten internationalen Wettbewerbe auf regionaler Ebene. Das alle zwei Jahre stattfindende Turnier wird in weiten Teilen des bevölkerungsreichen Südostasiens verfolgt und zieht dabei sehr viele Zuschauer an. Die FIFA stellt allen elf teilnehmenden Nationen im Rahmen ihrer zahlreichen Entwicklungsprogramme verschiedene Fördermittel zur Verfügung. Kambodscha und Myanmar, zwei der Teilnehmer der Ausgabe 2024, beantragten speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Fördermittel, von denen die jeweiligen Nationalmannschaften profitieren sollen. Kambodscha beispielsweise kann auf ein acht Jahre altes Jugendentwicklungsprogramm zurückblicken, das erste Früchte trägt. Ziel ist es, dem Land auf internationaler Ebene zu altem Ruhm zu verhelfen.

Auch wenn Kambodscha vielen Fussballfans kein Begriff sein dürfte, blickt die Nation auf der indochinesischen Halbinsel auf eine spannende Geschichte zurück. Der kambodschanische Fussballverband wurde 1933 gegründet und ist einer der ältesten Mitgliedsverbände Asiens. 1954 wurde er in die FIFA aufgenommen. Die als „Angkor Warriors“ bekannte Nationalmannschaft erreichte 1972 das Halbfinale des AFC Asian Cup. Kambodscha war sogar für die legendäre Teilnahme Nordkoreas an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1966™ von Bedeutung, als das Olympiastadion in Phnom Penh als neutraler Austragungsort diente. Dort besiegten die Ostasiaten Australien und qualifizierten sich so für das Turnier in England. In jüngerer Zeit erlangte Kambodscha internationale Aufmerksamkeit, weil die japanische WM-Legende Keisuke Honda dort bis 2023 fünf Jahre lang als Nationaltrainer fungierte.

Langfristige Jugendförderung zahlt sich aus

Es waren ereignisreiche 18 Monate für Kambodscha, das Mitte 2023 erstmals die Südostasienspiele ausrichtete, bevor es 2024 an der ersten Ausgabe der FIFA Series teilnahm.

Der kambodschanische Fussballverband (FFC) rief 2016 mithilfe von FIFA Forward den Strategieplan „Road to 2023 Southeast Asian Games & Beyond“ ins Leben, der sich auf zahlreiche Jugendentwicklungsprogramme konzentriert, um international erfolgreiche Fussballer auszubilden. Während dieser Zeit wurde das Land vom Weltfussballverband auf und neben dem Platz mit FIFA Forward-Mitteln unterstützt, unter anderem für die Gründung einer U-18-Liga, den Bau von Jugendakademien und die Installation zahlreicher Spielfelder. Nicht zuletzt wegen der vielen Spieler, die aus dem neuen Entwicklungsprogramm hervorgegangen sind, wurde Kambodscha bei den im eigenen Land stattfindenden Südostasienspielen 2023 in jeder seiner vier Partien beim U-22-Fussballturnier der Männer von rund 30.000 Zuschauern angefeuert.

Mit fünf Akteuren, die in das A-Nationalteam für die ASEAN-Meisterschaft 2024 (offiziell ASEAN Mitsubishi Electric Cup) berufen wurden, hat sich das langfristige Ziel des FFC weiter bezahlt gemacht.

Zwar schaffte es Kambodscha nicht ins Halbfinale, holte aber ein Unentschieden gegen das favorisierte Malaysia und besiegte Timor-Leste vor einer erneut starken Zuschauerkulisse im Nationalen Olympiastadion.

Erfolgreiche Modernisierung in Myanmar

Bei der Vorbereitung Myanmars auf das regionale Turnier kam FIFA Forward auf andere Weise zum Einsatz, und zwar in Form infrastruktureller Verbesserungen am Heimstadion der Nationalmannschaft. Das Thuwunna-Stadion, in dem zwei Partien der ASEAN-Meisterschaft 2024 ausgetragen wurden, erhielt verbesserte LED-Flutlichter, um den AFC-Standards zu entsprechen.

„In den letzten Jahren konnten wir sehen, wie die Nationalmannschaften in der ASEAN-Region wesentlich besser wurden und in allen Altersklassen auf den wichtigsten Bühnen Asiens glänzten“, so Sanjeevan Balasingham, FIFA-Direktor für Mitgliedsverbände in Asien und Ozeanien. „Das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm bietet unseren Mitgliedern in Südostasien nachhaltige Unterstützung, damit sie auf höchstem Niveau mithalten können. Im Rahmen verschiedener Projekte bemühen wir uns, für mehr Chancengleichheit zu sorgen, indem wir ihnen die notwendigen Werkzeuge und Ressourcen für den Erfolg auf dem Spielfeld an die Hand geben.“ „Dieses Meisterschaftsfinale spiegelt unser Engagement und unsere Unterstützung hervorragend wider. Wie wirkungsvoll unsere Forward-Projekte sind, zeigt sich in den beeindruckenden Leistungen der Nationalteams bei diesem Turnier. Dieser Wettbewerb ist das regionale Highlight und bietet dem südostasiatischen Fussball eine ideale Plattform, um sich weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, bei der Förderung unseres Sports in dieser Region eine tragende Rolle zu spielen.“

VIETNAM

Zum zweiten Mal in Folge erreichten Thailand und Vietnam das Finale des Turniers, das in zwei Spielen ausgetragen wurde. In der Addition der Ergebnisse gewann Vietnam mit 5:3 (2:1 im Hinspiel und 3:2 im Rückspiel am 5. Januar) und holte sich zum dritten Mal den Pokal. Beide Nationen haben kürzlich auch von FIFA-Forward-Projekten profitiert.

Um das Wettbewerbsniveau der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften zu steigern, erwarb der vietnamesische Fussballverband (VFF) mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm das von der FIFA zertifizierte elektronische Leistungsüberwachungssystem (EPTS). Damit sollen vor allem die für das Fitnesstraining zuständigen Übungsleiter ein hochmodernes Instrument erhalten, mit dem sie die körperliche Leistungsfähigkeit ihrer Spieler in Echtzeit überwachen und so das Training optimal gestalten können. Durch die Finanzierung konnte der VFF 52 tragbare EPTS-Geräte erwerben, die zu gleichen Teilen von den Frauen- und Männerteams genutzt werden.

Das vom VFF gewählte System bietet fortschrittliche Tracking-Funktionen, Echtzeit-Leistungsdaten über die Spieler, Verletzungsprävention durch Belastungsmanagement und eine personalisierte Trainingsoptimierung. Diese Technologie wird von Profiteams weltweit eingesetzt. Das Projekt steht im Einklang mit der Vision des VFF, durch Innovationen und moderne Technologien die Leistung seiner Nationalteams kontinuierlich zu verbessern.

T HAILAND

Nach der Ausrichtung des 74. FIFA-Kongresses im Mai 2024 wurde der neue Hauptsitz des thailändischen Fussballverbands (FAT) von FIFA-Präsident Gianni Infantino eröffnet. Dies war der offizielle Abschluss eines ehrgeizigen Bauprojekts, das vollständig aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm finanziert wurde.

Das 2 500 Quadratmeter umfassende Gelände im Stadtteil Hua Mark der thailändischen Hauptstadt Bangkok entstand dank der 2,44 Millionen US-Dollar, die in der zweiten Phase von FIFA Forward bereitgestellt wurden, und dient nun als Zentrale für die über 200 Mitarbeiter des FAT und der Thai League.