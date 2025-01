Tarciane und der Traum von der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ mit "As Canarinhas"

2024 war ein großes Jahr für Brasilien, das als Gastgeber für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ ausgewählt wurde

„Als ich die Nachricht hörte, habe ich vor Freude einen Luftsprung gemacht“, sagte Brasiliens aufstrebender Star Tarciane.

AS Canarinhas auch in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste verbessert

Das vergangene Jahr 2024 war ein hervorragendes Jahr für den brasilianischen Frauenfussball. Nachdem die Frauen-Nationalmannschaft Brasiliens Ende 2023 aus den Top 10 der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste™ herausgefallen waren, haben As Canarinhas ihren Platz in der Rangliste zurückerobert. Zwei Silbermedaillen - eine beim CONCACAF Women's Gold Cup 2024 im März und die andere beim Olympischen Frauenfussballturnier in Paris 2024 im August - gaben dem Team im letzten Jahr einen deutlichen Schub. Auch abseits des Spielfelds konnte Brasilien einen Sieg erringen, der ebenso erfreulich war wie die Anstrengungen auf dem Platz. Das Land bewarb sich erfolgreich um die Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ und setzte sich beim 74. FIFA-Kongress im Mai in Bangkok gegen die gemeinsame Bewerbung von Belgien, Deutschland und den Niederlanden durch. Für die Spielerinnen war die Nachricht fast so schön wie ein Pokal.

„Als ich die Nachricht hörte, habe ich einen Freudensprung gemacht“, sagte Seleçao-Verteidigerin Tarciane in einem Interview mit Inside FIFA. “Das wird ein einmaliges Ereignis. Es wird all jenen, die den Sport lieben und verfolgen, viel Freude bereiten, insbesondere den brasilianischen Fans“, sagte sie.

Sie spricht aus Erfahrung. Tarciane war elf Jahre alt, als die letzte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien stattfand. Und trotz der Enttäuschung über das Ausscheiden des Gastgebers im Halbfinale hat sie dieses besondere Turnier nicht vergessen. „Diese Weltmeisterschaft hat mich eindeutig dazu motiviert, die internationale Verteidigerin zu werden, die ich heute bin“, sagt sie. „Das ist die Art von Ereignis, die dich inspiriert. Es weckt in dir den Wunsch, Sportlerin zu werden und dein Land bei einer Weltmeisterschaft zu vertreten." Tarciane ist ein echtes Naturtalent, und ihre Entschlossenheit, zu gewinnen, rührt von dieser berühmten Weltmeisterschaft her. In dieser Hinsicht ist die Brasilianerin ein Paradebeispiel für das Vermächtnis, das eine Weltmeisterschaft in einem Land hinterlassen kann. Zusammen mit Lauren (22), Bruninha (22), Giovana Queiroz (21) und sogar Priscila (20) gehört Tarciane zu den jungen Spielerinnen, die in den kommenden Jahren das Fundament der Seleçao bilden werden. Genauso wie das Land auf seiner Infrastruktur von 2014 aufbauen wird, um die Welt im Jahr 2027 wieder zu empfangen.

Und „natürlich“ ist ein grundlegendes Konzept für die brasilianische Bewerbung um die Frauen-Weltmeisterschaft. Der Slogan des Verbandes sagt alles, was man wissen muss: „So natürlich wie der Fussball“. Hinter dem Motto verbergen sich zwei zentrale Ideen: die nachhaltige Entwicklung und die Rolle des Fussballs, der ein „natürlicher“ Teil unseres Lebens sein sollte.

„Ich erwarte, dass sich das ganze Land hinter die brasilianische Mannschaft stellt“, so Tarciane weiter. „Die Weltmeisterschaft erzeugt ein besonderes Gefühl, das den Sport den Fans noch näher bringt. Dies ist ein Schlüsselereignis für die Entwicklung des brasilianischen Frauenfussballs“. Die Strategie ist auf mehrere Ziele ausgerichtet: Festigung des Rufs Brasiliens als natürlicher Gastgeber, indem es sich auf seine jüngste „goldene Generation“ bei der Organisation großer internationaler Veranstaltungen stützt:

Hinterlassen eines technischen und menschlichen Vermächtnisses, indem sichergestellt wird, dass Frauen Zugang zu Entscheidungspositionen bei der Organisation des Wettbewerbs erhalten

Erhöhung der Beteiligung junger Mädchen und Frauen durch die Konzentration auf spezifische Ziele auf Vereinsebene

Aufbau auf Brasiliens jüngsten Bemühungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung

Ansprache der neuen Generation von Fans über soziale Netzwerke sowie Schutz der Frauen und ihrer Rechte.

74. FIFA-Kongress 2024 | Brasilien als Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ bestimmt 01:46

Mit dem Erreichen dieser Ziele würde die brasilianische Bewerbung in die Fußstapfen des letzten großen Wettbewerbs treten, der in Australien und Neuseeland stattfand und ein voller Erfolg war. Tarciane verpasste den Wettbewerb zu ihrem großen Bedauern.