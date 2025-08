FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ bricht Rekorde

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ ist sechs Tage nach Turnierstart bereits ein überwältigender Erfolg – dank Zuschauerrekorden, mehr als 1,5 Millionen verkauften Tickets, umkämpften Spielen und einer fröhlichen Stimmung in den beiden gastgebenden Ländern. Nachdem das Turnier die Herzen sowohl der in- als auch der ausländischen Fans im Sturm eroberte, dankte FIFA-Präsident Gianni Infantino den beiden gastgebenden Nationen für ihr Engagement, den Frauenfussball wie nie zuvor ins internationale Rampenlicht zu rücken.

„Ein grosses Dankeschön an Neuseeland und Australien für dieses Turnier“, sagte der FIFA-Präsident. „Oft ist die Rede davon, dass der Fussball die Welt vereint. Neuseeland und Australien vereinen die Welt Down Under. Sie heissen uns alle herzlich willkommen. Die ehrenamtlichen Helfer, die Polizeibeamten, das gesamte Personal und auch sonst alle, die irgendwie mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft zu tun haben, leisten grossartige Arbeit. Die Atmosphäre ist herzlich, fröhlich und freundlich. Das ist unbezahlbar. Ich freue mich, durch Australien zu reisen, wie ich es in Neuseeland getan habe, und die verschiedenen Kulturen dieser wunderbaren Veranstaltung zu erleben.“

„Ich bin ein glücklicher Mann. Es gibt Hunderttausende glückliche Männer, Frauen, Mädchen und Jungen, die zu den Spielen kommen, und Abermillionen, die von zu Hause aus zuschauen. Es ist ein Riesenerfolg“, fügte er hinzu. „Grossartige Spiele, tolle Tore und Aussenseiter, die für Überraschungen sorgen oder den Favoriten zumindest das Leben schwer machen. Das Turnier bietet von Anfang an alles, was man sich wünschen kann.“

Am Eröffnungstag (Donnerstag, 20. Juli) strömten mehr als 117 000 Fans in den Eden Park in Auckland sowie ins Australia-Stadion in Sydney. Die 42 137 Zuschauer beim Auftaktsieg von Neuseeland gegen Norwegen in Auckland bedeuteten einen nationalen Fussballzuschauerrekord sowohl bei den Frauen aus auch bei den Männern, während die 75 784 Fans in Sydney bei Australiens Auftakterfolg gegen die Republik Irland die höchste Zuschauerzahl bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ seit 24 Jahren darstellten. Sechs Tage nach Turnierbeginn hat die FIFA für die 64 Spiele schon über 1,5 Millionen Tickets verkauft und damit ihr Ziel bereits übertroffen.