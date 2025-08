Grosse Verschiebungen auf zwei Kontinenten

Keine Veränderungen in den Top 10

Viel Bewegung in Afrika und Asien

Angola und Katar grösste Gewinner

Hinter den unveränderten Top 10 zeigen sich in der Februarausgabe der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste grosse Verschiebungen im Nachgang des Afrikanischen Nationen-Pokals und des Asien-Pokals. Sechs Mannschaften haben mindestens zehn Ränge gutgemacht. Einer der grossen Gewinner in Afrika ist die Elfenbeinküste (39, plus 10) nach dem Heimtriumph. Nigeria (28, plus 14), das im Finale das Nachsehen hatte, konnte ebenfalls massiv zulegen, während Angola (93, plus 24) dank dem Viertelfinaleinzug gar den grössten Sprung in der Rangliste machte.

Den grössten Punktgewinn mit einem Plus von 92,04 verzeichnet Katar (37, plus 21), nachdem das Team zu Hause seinen zweiten Kontinentaltitel errungen hat. Finalgegner Jordanien (70, plus 17) konnte ebenso Ränge gutmachen wie auch Thailand (101, plus 12) nach seinem Einzug ins Achtelfinale.

Rang 37 bedeutet für Katar die beste Rangierung überhaupt. Noch zwei weitere Teams sind so gut klassiert wie nie zuvor: Senegal (17, plus 3), das im Achtelfinale dem späteren Titelträger unterlag, und Tadschikistan (99, plus 7), das für seine erste Teilnahme am Asien-Pokal mit dem erstmaligen Vorstoss in die Top 100 belohnt wurde.

Spitzenreiter Argentinien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 125 (davon 2 im Jahr 2023) Team mit den meisten Spielen DR Kongo, Elfenbeinküste, Nigeria (je 8 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Katar (plus 92,04 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Angola (plus 24 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Vietnam (minus 41,00 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Guinea-Bissau, Indien (je minus 15 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) Eritrea

Bemerkenswert sind auch die Zugewinne von Äquatorial-Guinea (79, plus 9), Südafrika (58, plus 8), Kap Verde (65, plus 8), Namibia (107, plus 8) sowie Mali (47, plus 4). Die komplette Rangliste ist hier zu finden.