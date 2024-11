Die Tabelle wird enger und der Niger holt stark auf

192 absolvierte Länderspiele im November

Dicht gedrängtes Spitzentrio, Deutschland wieder unter den Top 10

Der Niger schafft den grössten Sprung

Im November haben sage und schreibe 192 Länderspiele stattgefunden. Bei der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ war die Auswahlteams der Verbände CONMEBOL, AFC und OFC vertreten. Parallel liefen in diesem Zeitfenster die CAF-Ausscheidungsspiele des Afrika-Cups sowie UEFA und die Concacaf Nations League. Die Ergebnisse wirken sich natürlich auf die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Herren aus. Die führenden drei Teams liefern sich aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Argentinien (Rang 1) führt zwar die Rangliste immer noch an. Doch der Abstand zu Frankreich (Rang 2) und Spanien (Rang 3) beträgt nur ein paar Punkte. England (Rang 4) und Brasilien (Rang 5) konnten ihre Position jeweils halten, während Portugal (Rang 6, +1) und die Niederlande (Rang 7, +1) um jeweils einen Platz vorgerückt sind. Belgien Belgien hat sich hingegen um zwei Plätze verschlechtert (Rang 8, -2). Italien (Rang 9) hält stabil seine Position im engen Feld der Top 10, in das jetzt auch Deutschland (Rang 10, +1) wieder vorgestossen ist.

Weiter unten in der Tabelle konnten sich Uruguay (Rang 11, +3), und der Senegal (Rang 17, +3) sowie Ecuador (Rang 24e, +3) ebenfalls verbessern. Noch grössere Fortschritte unter den Top 50 konnten Kanada (Rang 31, +4), Rumänien (Rang 38, +5), Norwege (Rang 43,+5) und Schottland (Rang 45, +6) verzeichnen. Die Kanadier erreichen damit die beste Platzierung in der Geschichte ihrer Nationalmannschaft. Je weiter es in der Tabelle nach unten geht, umso grösser sind die Schwankungen. Sowohl Sambia (Rang 87, +7) als auch Guyana (Rang 154, +7) machen hervorragende Fortschritte. Doch den grössten Satz in der Rangliste schafft jedoch Niger (Rang 122, +9) – sowohl, was die Punkte (23 Punkte, +31) angeht, als auch, was die Platzierung betrifft. Möglich gemacht haben diesen Sprung die Erfolge gegen den Sudan (4:0) und gegen Ghana (2:1) im Zuge der Qualifikation für die Afrikameisterschaft 2025.

Spitzenreiter Argentinien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 Deutschland (Rang 10, +1) Absteiger aus den Top 10 Kolumbien (Rang 12, -2) Spiele insgesamt 192 Team mit den meisten Spielen 13 afrikanische Teams (jeweils 4 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Niger (plus 31,23) Grösster Aufsteiger nach Rängen Niger (plus 9) Grösster Absteiger nach Punkten DR Kongo (-35,53) Grösster Absteiger nach Rängen Kongo, Nigeria, Sierra Leone (minus 8) Neu in die Wertung aufgenommene Teams - Aus der Wertung herausgefallene Teams - In der Wertung nicht berücksichtigte Teams Eritrea

Auch andere Auswahlteams konnten überzeugen – Allen voran der Kosovo (Rang 99, +2) und die Komoren (Rang 103, +5), die genau wie Kanada noch nie so weit vorne in der Tabelle standen. San Marino (Rang 210) belegt weiterhin den letzten Platz, konnte aber durch seinen 3:1-Erfolg gegen Liechtenstein 10,38 Punkte gut machen. Dies war gleichzeitig der allererste Auswärtssieg in der Geschichte des Landes – ein vielversprechendes Omen für die weitere Zukunft.

Die komplette Rangliste finden Sie hier .