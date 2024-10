Argentinien bleibt Spitzenreiter der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste, Komoren weiter auf dem Vormarsch

Im letzten internationalen Fenster wurden 32 Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ , 47 Partien in der Ausscheidung des Afrikanischen Nationen-Pokals 2025, 79 Begegnungen in der Nations League sowie 17 Freundschaftsspiele ausgetragen. Die vielen Spiele im Oktober 2024 haben auch in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste ihre Spuren hinterlassen. Das Spitzentrio ist noch näher zusammengerückt. Argentinien (1) liegt weiter an der Spitze, wird aber von Frankreich (2) und Spanien (3) zunehmend bedrängt. Dahinter folgen unverändert England (4), Brasilien (5) und Belgien (6). Einzige Aufsteiger in den Top 10 sind Portugal (7, plus 1) und Italien (9, plus 1), die die Niederlande (8, minus 1) bzw. Kolumbien (10, minus 1) überholt haben. Dahinter folgt Deutschland (11, plus 2), das wieder nah an den Top 10 dran ist.

Algerien (37, plus 4), Peru (38, plus 5) und Griechenland (42, plus 6) sind die grössten Gewinner in den Top 50, zu denen auch wieder Kamerun (49, plus 4) zählt. Dahinter haben noch weitere afrikanische Teams erheblich Boden gut gemacht, wie Äquatorial-Guinea (88, plus 6), Simbabwe (117, plus 7), Gambia (128, plus 7) und Botsuana (140, plus 7), das ausserdem von allen die meisten Punkte hinzugewonnen hat (plus 38,30). Auch bei den Ranggewinnen liegt Afrika vorn. Sowohl die Komoren (108, plus 10) als auch Sudan (110, plus 10) haben dank ihren Ergebnissen in den beiden Begegnungen gegen Tunesien und Ghana in der Qualifikation für den Afrikanischen Nationen-Pokal 2025 je 10 Plätze zugelegt.