Belgien auf dem Podium, Katar und die Komoren so gut wie nie

174 Länderspiele seit Februar

Veränderungen in den Top 10

Katar, die Komoren und Indonesien auf dem Vormarsch

174 Länderspiele wurden im letzten internationalen Fenster rund um die Welt bestritten. Während in Asien wichtige Qualifikationsspiele für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ausgetragen wurden, stand in der Concacaf die Schlussphase der Nations League auf dem Programm. Darüber hinaus wurden in allen sechs Konföderationen im Rahmen der FIFA Series™ zahlreiche Freundschaftsspiele veranstaltet.

All diese Partien haben in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste ihre Spuren hinterlassen, insbesondere in den Top Ten.

Hinter dem unveränderten Spitzenduo Argentinien und Frankreich hat Belgien (3, plus 1) England (4, minus 1) vom Podium gestossen. Komplettiert werden die Top Ten von Brasilien (5), Portugal (6, plus 1), den Niederlanden (7, minus 1), Spanien (8), Italien (9) und Kroatien (10).

Grösste Aufsteiger in den Top 100 sind die USA (11, plus 2), Kolumbien (12, plus 2), die Ukraine (22, plus 2), Polen (28, plus 2), Tschechien (36, plus 4), Palästina (93, plus 4) und die Kirgisische Republik (100, plus 4).

Spitzenreiter Argentinien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 174 Team mit den meisten Spielen 167 Teams (je zwei Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Indonesien (plus 30,04 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Indonesien (plus 8 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Vietnam (minus 30,04 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Vietnam (minus 10 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) Eritrea

Die spektakulärsten Ranggewinne wurden aber ausserhalb der Top 100 verzeichnet. Libyen (114, plus 6) und Afghanistan (151, plus 7) konnten markant zulegen. Den grössten Sprung machte aber Indonesien (134, plus 8) dank den beiden Siegen gegen Vietnam in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™.

Katar (34, plus 3) und die Komoren (117, plus 4) erreichten im April 2024 schliesslich ihre beste Rangierung überhaupt.

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.