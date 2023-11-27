Einleitung

Wir nehmen Ihre Privatsphäre ernst und verpflichten uns zum Schutz personenbezogener Daten. Dieser Datenschutzhinweis („Datenschutzhinweis“) regelt, wie die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sowie ihre Tochtergesellschaften in den Austragungsländern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die von den FIFA-Niederlassungen in Kanada (FWC26 Canada Football Ltd.), Mexiko (FWC2026 Mexico S. de R.L. de C.V.) und den USA (FWC2026, US, Inc.) betrieben werden (im Folgenden „FIFA26“, „wir“ oder „uns“)*, personenbezogene Daten erheben, verwenden und offenlegen, die von oder im Namen von Personen („betroffene Personen“) während des Antragsverfahrens für das Frequenzbuchungsportal im Zusammenhang mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ übermittelt werden.

„Personenbezogene Daten“ im Sinne dieses Datenschutzhinweises umfassen alle Informationen, die eine Person identifizieren, beschreiben, sich auf eine solche Person beziehen oder vernünftigerweise mit ihr in Verbindung gebracht werden können. Verweise auf „Sie“ oder „Ihr“ in diesem Datenschutzhinweis beziehen sich auf die Person, die die personenbezogenen Daten betreffen, unabhängig davon, ob diese direkt oder in ihrem Namen übermittelt wurden.

Mit Einreichen dieses Formulars bestätigen Sie, dass:

Sie die bei FIFA26 eingereichten personenbezogenen Daten rechtmässig erworben haben und diese wahrheitsgetreu sind, Sie befugt sind, die personenbezogenen Daten jeder anderen in der Anmeldung genannten betroffenen Person einzureichen (sofern zutreffend), die betroffene Person, sofern Sie das Anmeldeformular im Namen einer anderen betroffenen Person einreichen, darüber informiert wurde, wie FIFA26 gemäss diesem Datenschutzhinweis personenbezogene Daten erhebt, nutzt und weitergibt, Sie (und jede betroffene Person, in deren Namen Sie ein Registrierungs- oder Anmeldeformular einreichen) der Erhebung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten durch FIFA26 gemäss diesem Datenschutzhinweis zustimmen, Sie diesen Datenschutzhinweis gelesen und akzeptiert haben.

Wir bitten Sie, diesen Datenschutzhinweis sorgfältig durchzulesen, um zu verstehen, wie FIFA26 Ihre personenbezogenen Daten bei Ihrer Anmeldung für das Frequenzbuchungsportal erhebt, nutzt und weitergibt. In diesem Datenschutzhinweis wird auch erläutert, wie wir personenbezogene Daten über die Websites, die Apps und andere Systeme von FIFA26 (sofern zutreffend), die mit diesem Datenschutzhinweis verknüpft sind, erheben. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ganz unten auf unserer Website anpassen. Weitere Informationen zu unseren Online-Tracking-Technologien sind in unseren Cookie-Richtlinien zu finden. Für allgemeine Datenschutzstandards wird auf das FIFA-Datenschutzportal verwiesen.

FIFA26 hält sich an seine Pflichten gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen der USA (lokales, bundesstaatliches und nationales Recht), Kanadas (nationales Recht und Provinzrecht), Mexikos (nationales Recht, einschliesslich des Bundesgesetzes über den Schutz personenbezogener Daten im Besitz von Privaten und seiner Bestimmungen), der Schweiz (Bundesgesetz über den Datenschutz) und allen anderen Gesetzen, die für den Betrieb von FIFA26 gelten („anwendbare Datenschutzgesetze“).

Dieser Datenschutzhinweis kann in Übereinstimmung mit den lokalen gesetzlichen Bestimmungen in weitere Sprachen übersetzt werden.

Erhebung personenbezogener Daten

FIFA26 erhebt während des Registrierungs- oder Anmeldeverfahrens die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:

Personalien, inschliesslich des Vor- und Nachnamens Kontaktdaten, einschliesslich der E-Mail-Adresse Informationen zur Organisation, einschliesslich des Firmennamens technische Daten und Internetdaten (Wenn Sie unsere Website besuchen oder Apps, Plattformen oder andere digitale Tools verwenden, dürfen wir beschränkte Informationen über Ihr Gerät und Ihre Interaktionen erfassen. Dies kann Daten umfassen, die mithilfe von Cookies oder ähnlichen Technologien erfasst werden, die zur Unterstützung von Funktionen sowie zur Gewährleistung sicherer Nutzersitzungen verwendet werden, z. B. Speicherung von Anmeldedaten und Benutzerkennungen.)

Wir erheben keine sensiblen personenbezogenen Daten gemäss Definition in den anwendbaren Datenschutzgesetzen.

FIFA26 erhebt wissentlich keine personenbezogenen Daten von Personen, die das nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen vorgeschriebene Mindestalter noch nicht erreicht haben. Wenn solche Daten versehentlich erfasst werden, erfolgt deren Löschung gemäss diesen Gesetzen.

Nutzung personenbezogener Daten

FIFA26 nutzt Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:

Verwaltung und Steuerung der Frequenznutzung Erleichterung der Registrierung und des Einreichens von Anträgen auf Frequenzlizenzen, einschliesslich der Registrierung von Funkgeräten im Rahmen erteilter Lizenzen Unterstützung bei der Beantragung von lizenzfreien Geräten in verschiedenen Nutzungskategorien Vereinbarung und Bestätigung von Terminen für die Prüfung und Kennzeichnung Erstellung, Verifizierung und Verwaltung von Benutzerkonten Kundenbetreuung und Bearbeitung von Anfragen (sofern gegeben) Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen Pflichten Betrieb und Verbesserung unserer Website, unserer Plattform und der damit verbundenen digitalen Tools

Die personenbezogenen Daten werden von FIFA26 so lange verarbeitet und gespeichert, wie es für den Zweck ihrer Erhebung angemessen ist.

Weitergabe personenbezogener Daten an Verarbeiter und Dienstleistungsanbieter

FIFA26 gibt personenbezogene Daten für die oben genannten Zwecke an die folgenden Arten von Drittparteien weiter:

Verarbeiter und Dienstleistungsanbieter, einschliesslich Drittparteien, die den Betrieb der Plattform unterstützen und in unserem Auftrag Dienstleistungen erbringen, insbesondere im Zusammenhang mit Lizenzanträgen, der Registrierung und der Ausstellung von Lizenzen zuständige (staatliche) Behörden und/oder andere befugte Stellen und Organisationen, die gemäss anwendbaren Datenschutzgesetzen oder anderen anwendbaren Gesetzen, einschliesslich für Sicherheits- und Regulierungsbelange im Zusammenhang mit der Frequenznutzung und -lizenzierung, erforderlich sein können

Wir dürfen personenbezogene Daten an andere Drittparteien weitergeben, wenn wir von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind oder Ihre Zustimmung vorliegt, sofern zutreffend. In diesem Fall achten wir darauf, dass alle anwendbaren Datenschutzgesetze eingehalten werden, und ergreifen angemessene Massnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten.

Internationale Übermittlung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten, die wir von betroffenen Personen erheben, dürfen ausserhalb des Landes, in dem sie erhoben wurden, übermittelt oder weitergegeben werden. FIFA26 darf personenbezogene Daten an Drittanbieter und Dienstleistungserbringer in den folgenden Ländern übermitteln: USA, Mexiko, Kanada und Schweiz (sofern zutreffend). Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien und -verfahren von Drittanbietern und Dienstleistungserbringern sind beim FIFA-Datenschutzbeauftragten unter dataprotection@fifa.org oder auf dem FIFA-Datenschutzportal erhältlich.

Speicherung personenbezogener Daten und Datensicherheit

Die personenbezogenen Daten werden in einer von FIFA26 betriebenen Datenbank in Westeuropa gespeichert und verwaltet. Einige oder alle personenbezogenen Daten können von Orten ausserhalb des Landes, in dem sie erhoben wurden, gespeichert oder abgerufen werden. Bei grenzüberschreitenden Übermittlungen werden von FIFA26 alle anwendbaren Datenschutzgesetze eingehalten.

FIFA26 bewahrt personenbezogene Daten nur so lange auf, wie es für die Erfüllung der in diesem Datenschutzhinweis genannten Zwecke und zur Einhaltung der anwendbaren rechtlichen Pflichten erforderlich ist. Insbesondere werden personenbezogene Daten, die im Rahmen der Frequenzverwaltung und -koordination bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erhoben werden, nur so lange gespeichert, wie es für die Durchführung dieser Aktivitäten erforderlich ist. Nach Abschluss dieser Aktivitäten oder, falls von Ihnen gewünscht, bereits früher werden die personenbezogenen Daten gelöscht.

Betroffene Personen können die vorzeitige Löschung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, wobei die anwendbaren gesetzlichen Pflichten, berechtigte geschäftliche Interessen und betriebliche Anforderungen geprüft werden. Solche Löschanträge können über die Support-E-Mail-Adresse supportspectrum@fifa.org eingereicht werden, die im Frequenzbuchungsportal zu finden ist. Nach Eingang eines gültigen Löschantrags werden Ihr Konto und die damit verbundenen personenbezogenen Daten innerhalb von 72 Stunden aus allen relevanten Systemen entfernt.

Individuelle Rechte

Je nach Wohnsitz können betroffene Personen gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen berechtigt sein, bestimmte Rechte im Zusammenhang mit ihren personenbezogenen Daten unter den in diesen Gesetzen vorgesehenen Voraussetzungen und Beschränkungen auszuüben. Dazu gehören insbesondere die folgenden Rechte:

Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten FIFA26 über sie erhoben hat und wie wir diese Informationen nutzen Recht auf Zugang zu und Erhalt einer Kopie der personenbezogenen Daten, die FIFA26 von ihnen besitzt Recht auf Berichtigung, falls personenbezogene Daten, die FIFA26 von der betroffenen Person besitzt, unzutreffend oder unvollständig sind Recht, die Zustimmung zur Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten durch FIFA26 zu widerrufen, wenn die Verarbeitung auf einer Zustimmung beruht Recht, die Stornierung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit gesetzlich zulässig Recht, gegen bestimmte Arten der Verarbeitung Widerspruch einzulegen oder diese einzuschränken, sofern zutreffend Recht, automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling auszuschliessen, sofern zutreffend Optionen zur Einschränkung der Nutzung und Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten, sofern zutreffend Recht auf Erhalt ihrer personenbezogenen Daten in einem übertragbaren Format, soweit technisch machbar Recht, bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde einzureichen

Wenn wir eine Anfrage erhalten, können wir Ihre Identität überprüfen und zusätzliche Informationen anfordern, sofern dies nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen erforderlich ist.

Beschwerde und Kontakt

Bei Fragen zu diesem Datenschutzhinweis oder für weitere Informationen zur Ausübung ihrer individuellen Rechte, die gemäss lokalem Recht bestehen, können sich betroffene Personen unter dataprotection@fifa.org an den FIFA-Datenschutzbeauftragten wenden oder das FIFA-Datenschutzportal konsultieren. Sie können uns auch unter folgender Anschrift kontaktieren: Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Schweiz. FIFA26 versucht mit allen zumutbaren Mitteln, auf sämtliche Bedenken und Beschwerden betroffener Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzugehen und diese zu klären.

Betroffene Personen können gemäss den anwendbaren Gesetzen auch das Recht haben, bei einer Datenschutzbehörde Beschwerde einzureichen, wenn sie Bedenken bezüglich des Umgangs von FIFA26 mit ihren personenbezogenen Daten haben.

Dieser Datenschutzhinweis tritt am 20. April 2026 in Kraft und kann jederzeit aktualisiert werden. Wir werden den jeweils aktuellen Datenschutzhinweis hierveröffentlichenund das neue Datum des Inkrafttretens in diesem Abschnitt angeben oder Sie auf andere geeignete Weise benachrichtigen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht für wesentlich andere Zwecke als in diesem Datenschutzhinweis beschrieben nutzen oder weitergeben, ohne zuvor hinreichend zu versuchen, Sie gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen zu benachrichtigen oder Ihre Zustimmung einzuholen.