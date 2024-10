Gianni Infantino trifft den Präsidenten des Fussballverbands von Burkina Faso, um über die Entwicklung dieses Sports zu sprechen

Der Generalsekretär des FBF, Boureima Balima, war ebenfalls beim Treffen zugegen, das am Rande der 46. ordentlichen Generalversammlung des CAF in Addis Abeba, Äthiopien, stattfand.

Gianni Infantino gratulierte Sawadogo zu seiner im August dieses Jahres erfolgten Wahl zum FBF-Präsidenten und erinnerte an seine beiden vorherigen Besuche im Land – 1998 als Fan beim Afrika-Cup und im Januar 2019 in seiner Funktion als FIFA-Präsident.

„Ausserdem bekräftigte ich das Engagement der FIFA, durch unsere gemeinsame Initiative mit der Welthandelsorganisation (WHO) den Produzenten in den sogenannten „Cotton-4-plus“-Ländern, zu denen auch Burkina Faso gehört, dabei zu helfen, ihre Einnahmen durch den Export von Fertigprodukten wie Sportbekleidung zu steigern.“ Derzeit wird Baumwolle grösstenteils als Rohstoff exportiert. Die FIFA und die WHO unterzeichneten jedoch 2022 eine Absichtserklärung, in der Möglichkeiten zur Änderung dieser Praxis untersucht werden, damit Baumwolle als Fertigprodukt exportiert werden kann.