Fussballförderung im Fokus des Treffens von Gianni Infantino mit dem komorischen Staatspräsidenten Azali Assoumani

Gratulation an Präsident Assoumani zu den Ergebnissen des Nationalteams

Fussballförderung auf den Komoren mithilfe des FIFA-Forward-Programms

Komoren derzeit Tabellenführer ihrer WM-Qualifikationsgruppe

FIFA-Präsident Gianni Infantino gratulierte dem Staatspräsidenten der Komoren, Azali Assoumani, bei einer Zusammenkunft in der FIFA-Niederlassung in Paris zu den jüngsten Ergebnissen des Nationalteams der Männer. Die beiden Präsidenten hatten sich bereits im September 2023 in New York getroffen, wo Assoumani als Vorsitzender der Afrikanischen Union fungierte, und zuvor im April 2023, als Infantino dem Inselstaat im Indischen Ozean einen Besuch abstattete.

Das Männernationalteam der Komoren, das noch nie an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen hat, führt die Gruppe I der CAF-Qualifikation nach Siegen gegen die Zentralafrikanische Republik, Ghana und Tschad derzeit mit neun Punkten aus vier Spielen vor dem punktgleichen Ghana an. Auch bei ihrem Debüt beim Afrikanischen Nationen-Pokal 2021 in Kamerun hinterliessen die Komoren einen guten Eindruck und zogen ins Achtelfinale ein.

„Es war ein Privileg, dass ich mich in Paris erneut mit dem komorischen Präsidenten Azali Assoumani treffen konnte“, so der FIFA-Präsident. „Präsident Assoumani ist ein grosser Fussballfan, und ich habe ihm zu den jüngsten Auftritten des Männernationalteams in der CAF-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gratuliert.“

„Er weiss die positive Rolle des Fussballs im Bildungsbereich und in der gesamten Gesellschaft zu schätzen und ist sich bewusst, dass wir die Unterstützung seiner Regierung benötigen, um den Fussball in seinem Land voranzutreiben.“

„Letztes Jahr konnte ich mich bei einem Besuch in diesem schönen Land selbst davon überzeugen, dass die Komoren eine fussballbegeisterte Nation sind. Sowohl die Regierung als auch der Fussballverband der Komoren haben bei der Fussballförderung sehr gute Arbeit geleistet. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer hervorragenden Zusammenarbeit.“

Die jüngsten Ergebnisse der Komoren auf dem Spielfeld spiegeln das Engagement für höhere Standards und eine grössere Beteiligung im Land wider.

Im Januar 2023 nahm das Archipel als erstes Land im Indischen Ozean am FIFA-Programm „Football for Schools“ teil. Diese Initiative zielt darauf ab, Kindern über den Fussball Wissen zu vermitteln und neue Chancen im Leben zu eröffnen.

Dank der Unterstützung und Förderung durch die FIFA hat sich der FFC auch intensiv um die Öffnung des Fussballs für Frauen bemüht. Letztes Jahr absolvierten die ersten elf Frauen von den Komoren einen anerkannten Trainerkurs und erhielten die D-Lizenz. Ausserdem wurden in den letzten drei Jahren regionale Ligen geschaffen.