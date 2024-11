FIFA-Präsident prophezeit dem Fussball in der ASEAN-Region eine glorreiche Zukunft

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in seiner Ansprache beim 31. ordentlichen Kongress des Fussballverbands der ASEAN (AFF) in Vientiane (Laos) dem Fussball in der südostasiatischen Region eine goldene Zukunft prophezeit.

„Vielen Dank, dass ich hier zu Ihnen sprechen darf, während Sie über den Zustand des Fussballs in dieser wunderschönen Region reden, die so sehr für den Sport brennt“, sagte der FIFA-Präsident. „Sie dürfen wahrlich optimistisch sein, da der Fussball in der ASEAN-Region in eine goldene Zukunft blickt. Wir können uns auf so vieles freuen, allen voran die allererste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr in den Philippinen stattfindet. Sie werden am Beginn einer neuen Ära im Frauenfussball einmal mehr eine zentrale Rolle spielen.“