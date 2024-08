Kaderlisten für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ bestätigt

504 Spieler werden ihre Nationen in Südamerika vertreten

Alle Kader jetzt verfügbar

Zum ersten Mal werden 24 Nationen an der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ teilnehmen

Nur noch fünf Tage bis zur FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™. Jetzt wurden die vollständigen Kader der 24 teilnehmenden Mannschaften veröffentlicht, und die Vorfreude auf das erste von zwei FIFA-Juniorinnen-Turnieren in diesem Jahr steigt. Vom 31. August bis zum 22. September 2024 werden in Südamerika die besten Nachwuchstalente und zukünftigen Superstars des Frauenfussballs auf dem Platz stehen. Insgesamt 504 Spielerinnen wurden von den teilnehmenden Nationen einberufen, um in die Fußstapfen von Weltstars wie Marta, Alex Morgan, Asisat Oshoala, Salma Paralluelo, Alexandra Popp, Christine Sinclair und unzähligen anderen zu treten, die der Welt bei dieser Veranstaltung erstmals gezeigt haben, was in ihnen steckt. Die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ wird die erste Ausgabe des Turniers mit 24 Mannschaften sein, womit die FIFA ihrer Verpflichtung nachkommt, mehr Spielerinnen auf der ganzen Welt Chancen zu bieten.

Klicken Sie hier , um die endgültigen Kaderlisten einzusehen

Linda Caicedo wurde in die kolumbianische Nationalmannschaft berufen. Der Superstar von Real Madrid nimmt damit zum zweiten Mal an einer U-20-Weltmeisterschaft teil. Nachdem sie bei der WM 2022 in Costa Rica in vier Spielen zwei Tore erzielt hatte, wurde Caicedo bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ zu einer der herausragenden Spielerinnen und erzielte zwei Treffer, darunter das Tor des Turniers gegen Deutschland.