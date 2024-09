Kaderlisten für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ bestätigt

Die offiziellen Kaderlisten für Usbekistan 2024 wurden bestätigt

Insgesamt werden 336 Spieler für ihre Nationen antreten

Das Turnier beginnt am 14. September

Nur noch acht Tage bis zum Eröffnungsspiel der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™, und die Vorbereitungen für das Turnier gehen in die Endphase. Die endgültigen Kaderlisten der 24 teilnehmenden Mannschaften wurden jetzt bekannt gegeben. Insgesamt 336 Spieler werden an der 10. Auflage des Turniers teilnehmen, das vom 14. September bis zum 6. Oktober 2024 an drei Spielorten ausgetragen wird: Taschkent, Andijon und Buchara. Unter den 24 teilnehmenden Nationen sind alle sechs Konföderationen vertreten, darunter vier Länder, die zum ersten Mal an einer FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ teilnehmen: Afghanistan, Frankreich, Aotearoa-Neuseeland und Tadschikistan. Klicken Sie hier, um die endgültigen Kaderlisten einzusehen. An Stars wird es nicht mangeln, denn viele große Namen werden in Usbekistan antreten.

Argentinien, Vizeweltmeister bzw. Weltmeister der letzten beiden Ausgaben, hat eine beeindruckende Mannschaft zusammengestellt, darunter fünf Spieler, die 2016 den Titel bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ gewinnen konnten. Aus dem Aufgebot von Titelverteidiger Portugal ragt Pany Varela (Silberner Ball und Silberner Schuh von adidas 2021) heraus. Mit dem Brasilianer Ferrao, dem Gewinner des Goldenen Schuhs von adidas bei der letzten Weltmeisterschaft, ist auch für Tore gesorgt. Dylan Manickum hat es in den neuseeländischen Kader für die erste Teilnahme an einer FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ geschafft. Der 32-Jährige wird bei seiner zweiten Teilnahme an einem FIFA-Turnier Geschichte schreiben, nachdem er bereits bei den letzten beiden Ausgaben der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ für Auckland City FC gespielt hat.

Gastgeber Usbekistan wird bei der ersten FIFA-Turnier in Zentralasien Geschichte schreiben, wenn es am 14. September 2024 zum Auftakt gegen die Niederlande antritt. Der neue Weltmeister wird am 6. Oktober 2024 in der Hauptstadt Taschkent gekürt.

Der gesamte Spielplan ist hier zu finden.

Tickets können unter FIFA.com/tickets erworben werden.

FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ Gruppen