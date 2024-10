IFAB-Beratungsgremien prüfen Fortschritte bei Tests zur Verbesserung des Teilnehmerverhaltens im Fussball

Die Gremien befassten sich ausserdem mit der globalen Testreihe zum Schutz der Schiedsrichter, bei der sich in bestimmten Situationen nur der Kapitän an den Schiedsrichter wenden darf . Diesbezüglich wurde auch auf die zusätzlichen Richtlinien von Juli 2024 und ihre Anwendung bei den Olympischen Fussballturnieren verwiesen.

Die Gremien wurden ferner über die Tests mit öffentlichen Mitteilungen nach Reviews (Videoüberprüfungen) und langen Checks (Videosichtungen) durch Video-Schiedsrichterassistenten sowie über FIFA-Tests mit Videounterstützung informiert, die bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Kolumbien versuchsweise eingesetzt wurde und derzeit auch bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ in der Dominikanischen Republik getestet wird.

Ebenfalls informiert wurde über Tests in England, bei denen Schiedsrichter Kameras auf dem Körper tragen, die Entwicklung automatischer Abseitstechnologie und die laufenden Abseitstests.

Die nächste IFAB-Tagung ist am 2. Dezember 2024 in London die Jahresgeschäftssitzung, bei der die Tagesordnung für die Jahresversammlung im März 2025 in Belfast erörtert wird.