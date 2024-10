Brasilien nach Triumph bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ unangefochten auf Platz eins bei den Männern – fünf Teams neu in der Frauenrangliste

Bewegung in der zweiten Ausgabe der FIFA-Futsal-Weltrangliste nach 65 Spielen bei den Frauen und 179 bei den Männern

FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ wichtigster Wettbewerb in den letzten Monaten

Fünf Teams neu in der Frauen-Weltrangliste

Die zweite Ausgabe der FIFA Futsal-Weltrangliste, die am Freitag, 11. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, enthält einige nennenswerte Verschiebungen, nachdem bei den Frauen und Männern 65 bzw. 179 Spiele stattgefunden haben.

Das wichtigste Turnier in den letzten Monaten war zweifellos die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™, die ein überwältigender Erfolg war. Insgesamt 150 000 Zuschauer strömten zu den 52 Spielen, die in über 175 Gebiete übertragen wurden. Mit von der Partie waren Teams aus allen sechs Konföderationen, von denen fünf auch in der K.-o.-Phase vertreten waren. Das Turnier hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Weltrangliste.

Nach dem WM-Titel führt Brasilien (1, unverändert) die Rangliste weiter an und hat seinen Vorsprung auf Portugal (2, unverändert) ausgebaut, da der Titelverteidiger seine Titelträume bereits im Achtelfinale begraben musste.

In den Top Ten konnten insgesamt drei Teams zulegen: Vizeweltmeister Argentinien (3, plus 2), WM-Viertelfinalist Kasachstan (5, plus 3) sowie Bronzemedaillengewinner Ukraine (9, plus 3), der Frankreich (10, unverändert) nach dem Spiel um Platz drei nun auch in der Rangliste übertrumpft hat.

Gleich mehrere Teams haben mehr als fünf Plätze gewonnen, darunter drei WM-Teilnehmer – Venezuela (15, plus 6; Viertelfinale), die Niederlande (26, plus 10; Achtelfinale) und Panama (38, plus 6; Gruppenphase) – sowie Bosnien und Herzegowina (48, plus 6), Chile (60, plus 31), Lettland (71, plus 16), Dänemark (77, plus 5) und Montenegro (86, plus 6).

Bei den Frauen wurden seit Mai zwar weniger Spiele ausgetragen, die in der Rangliste aber auch Spuren hinterlassen haben. Verantwortlich dafür sind insbesondere die OFC-Qualifikation für die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™, die 2025 Premiere feiert, sowie die zwölf Partien beim OFC-Futsal-Nationen-Pokal der Frauen. Die restlichen Begegnungen waren Freundschaftsspiele.

Die grössten Gewinne in den Top 20 verzeichneten Italien (8, plus 2), Vietnam (11, plus 2), Neuseeland (14, plus 12) und Usbekistan (18, plus 6). Bemerkenswert ist auch der Vorstoss von Saudiarabien (46, plus 5).

Fünf Teams sind erstmals rangiert: Fidschi (62), Tahiti (66), Norwegen (68), die Salomon-Inseln (73) und Tonga (74).

Mit Ausnahme Norwegens haben alle erstmals rangierten Teams die OFC-Qualifikation für die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft 2025™ bestritten.

Die bestplatzierten Mannschaften nach Konföderation: