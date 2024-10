Brasilien gewinnt den sechsten Titel bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ in Usbekistan

In einem denkwürdigen Endspiel, das erstmals zwischen zwei südamerikanischen Teams ausgetragen wurde, gingen die Brasilianer durch Ferrão (5:47) und Rafael (12:34) mit 2:0 in Führung. Argentinien machte das Spiel jedoch durch den Anschlusstreffer von Matías Rosa (38:00) noch einmal spannend. Die Brasilianer hielten allerdings in den letzten zwei spannenden Minuten durch und bescherten dem Weltmeister von 2016 die zweite Finalniederlage in Folge und damit die erst zweite Pleite in den letzten 21 Spielen der FIFA Futsal-WM.