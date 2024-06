Auslosung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ in Santo Domingo

Auslosung am Samstag, 22. Juni, um 17.30 Uhr Ortszeit in der dominikanischen Hauptstadt und live auf FIFA+

Die Auslosung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ findet am Samstag, 22. Juni, in Santo Domingo statt und wird live auf FIFA+ übertragen .

Für die Dominikanische Republik wird es der erste Auftritt an einer FIFA-Endrunde der Frauen, und der Zeitpunkt könnte kaum besser sein, befindet sich der Fussball des Karibikstaates doch gerade im Aufwind: So war das Land letztes Jahr erstmals an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ vertreten und gibt demnächst in Paris sein Debüt am Olympischen Fussballturnier der Männer.