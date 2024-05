Emblem der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™

Das Emblem eint den Fussball mit dem Tanz und lokalen Gebräuchen und heisst damit die weltbesten U-17-Spielerinnen in der Dominikanischen Republik willkommen. Es steht ganz im Zeichen der aufblühenden Talente, die ihre internationale Fussballkarriere in der Karibik lancieren.

Spielerinnen wie Linda Caicedo, Torschützenkönigin der Ausgabe 2022 in Indien, Cata Coll, beste Torhüterin des Turniers 2018 in Uruguay und aktuelle Weltmeisterin mit Spanien sowie FIFA-Legende Mana Iwabuchi, beste Spielerin von Neuseeland 2008, sind alles Stars, denen die jungen Spielerinnen an diesem Turnier nachstreben.

„Der Frauenfussball in der Dominikanischen Republik hat sich zu einem Phänomen von globaler Bedeutung entwickelt, das Stereotypen in Frage stellt, die Gleichstellung der Geschlechter fördert und damit die Rolle von Frauen auf und neben dem Platz stärkt. Es ist uns eine Ehre, die Organisation dieses Turniers zu übernehmen, das einen Meilenstein in der Geschichte der Sportveranstaltungen in der Dominikanischen Republik markiert“, meinte Elizabeth Mena, Geschäftsführerin des lokalen Organisationskomitees der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™.