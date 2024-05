Spielplan für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ bestätigt

Die für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ qualifizierten Mannschaften wissen nun, wann und wo sie spielen könnten, nachdem der Spielplan des Turniers bestätigt wurde. Eröffnet wird das Turnier am Mittwoch, 16. Oktober, mit dem Spiel des Gastgebers Dominikanische Republik im Cibao University Stadium in Santiago de los Caballeros. Während der gesamten Gruppenphase werden Doppelspiele ausgetragen, und zwar sowohl in der Hauptstadt Santo Domingo als auch im nahe gelegenen Santiago de los Caballeros. Bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ im eigenen Land bestreitet die Dominikanische Republik ihre ersten beiden Spiele am 16. Oktober und am Samstag, 19. Oktober, in Santiago de los Caballeros, bevor das Team am Dienstag, 22. Oktober, zum letzten Gruppenspiel in die Hauptstadt reist.