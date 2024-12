Bank of America erweitert Partnerschaft mit der FIFA und wird offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Globales Finanzinstitut neuester offizieller Partner der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams

Erweitere Partnerschaft zwischen der Bank of America und der FIFA für noch mehr Klasse und Spektakel bei zwei einzigartigen Sportveranstaltungen

Engagement von Bank of America, um Milliarden von Fussballfans auf der ganzen Welt zu begeistern, Kundenbeziehungen zu stärken, lokale Gemeinschaften einzubinden und den Fussball in den USA sowie auf den grossen Märkten zu fördern, die die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ veranstalten

Die Bank of America ist der neueste offizielle Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Die 32 besten Klubs der Welt werden nächstes Jahr in den USA dabei sein und für den grössten globalen Klubwettbewerb der Geschichte sorgen.

Im August 2024 wurde die Bank of America bereits offizieller Banksponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™. Mit dieser Partnerschaft setzen sich die FIFA und die Bank of America weltweit dafür ein, den Fussball noch stärker zu fördern und mit dem Turnier alle Fans unabhängig von Alter, Können und Herkunft zu erreichen.

Vor der offiziellen Auslosung für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, die diesen Donnerstag in Miami über die Bühne geht, haben die beiden Organisationen die Partnerschaft auf den globalen Klubwettbewerb im nächsten Jahr ausgedehnt.

Erklärvideo für die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ 01:58

Die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ werden in elf Städten in den USA ausgetragen und bieten der FIFA und der Bank of America damit eine einzigartige Möglichkeit, überall dort, wo die Mitarbeiter und Kunden der Bank leben und arbeiten, einen positiven wirtschaftlichen und sozialen Beitrag zu leisten.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Wir freuen uns sehr, dass die Bank of America bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Teams dabei ist. In den letzten Monaten haben wir mit der Bankleitung intensive Gespräche über die Ziele der FIFA auf und neben dem Platz gesprochen und freuen uns deshalb sehr, dass die Bank of America uns dabei unterstützt, den globalen Klubfussball neu zu gestalten, und für 2026 mit uns zusammenarbeitet. Als globale Organisation, die weltweit und an jedem Spielort tätig ist, ist die Bank of America der perfekte Partner für dieses wegweisende Turnier.“

Brian Moynihan, Vorsitzender und Geschäftsführer der Bank of America, erklärte: „Mit dieser Partnerschaft mit der FIFA sowohl für die WM 2026 als auch für die Klub-WM 2025 können wir unsere Kundenbeziehungen über die bekanntesten Sportveranstaltungen der Welt vertiefen und sowohl weltweit als auch lokal einen nachhaltigen wirtschaftlichen Beitrag leisten.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 statt. Eröffnet wird das Turnier in Miami, abgeschlossen mit dem Finale in New York/New Jersey.Klubs aller sechs Konföderationen – AFC (Asien), CAF (Afrika), Concacaf (Nord-, Mittelamerika und Karibik), CONMEBOL (Südamerika), OFC (Ozeanien) und UEFA (Europa) kämpfen – beim Turnier um die neue, spektakuläre Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™™.