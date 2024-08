Bank of America offizieller Banksponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Austragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in 16 Städten, darunter elf in den USA

Die Bank of America schliesst sich mit den bekanntesten Sportmarken zusammen, die ebenfalls für Fortschritt stehen. Diese wegweisende, bis 2026 dauernde Vereinbarung mit der FIFA will die Bande weiter stärken und überall dort ein bleibendes Erbe hinterlassen, wo die Mitarbeiter und Kunden der Bank leben und arbeiten. Die Partnerschaft ergänzt die globalen und lokalen Marktstrategien des Unternehmens und bietet einem weltweiten Publikum einzigartige Momente, die die Menschen verbinden, wie es nur der Sport kann.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte zur Vereinbarung: „Wir freuen uns sehr, die Bank of America als globalen Sponsor dieser bahnbrechenden WM an Bord zu haben. Das nationale und globale Engagement der Bank of America für die Gemeinschaft entspricht unseren Zielen für das Turnier und darüber hinaus. Ihre internationale Zusammenarbeit mit der FIFA ist ein weiterer Meilenstein für unsere Organisation im Bestreben, den Fussball in den Dienst der ganzen Welt zu stellen.“