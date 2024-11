Innovative Trophäe für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert

Neuste Technik, gepaart mit innovativem Design zur Auszeichnung des ultimativen FIFA-Klubweltmeisters

Von der FIFA zusammen mit Tiffany & Co. mit Elementen aus der langen Fussballgeschichte gestaltet

Prestigeträchtige goldene Trophäe, die eine facettenreiche und kugelförmige Form annehmen kann

Die FIFA hat die offizielle Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ präsentiert. Das Turnier feiert im nächsten Jahr Premiere, wenn vom Sonntag, 15. Juni, bis zum Sonntag, 13. Juli, in zwölf topmodernen Stadien in elf Städten in den USA der Klubweltmeister gekürt wird.

Die neue Trophäe, die von der FIFA zusammen mit dem renommierten internationalen Schmuckhersteller Tiffany & Co. entworfen wurde, geht an den Gewinner des Finales der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ im MetLife-Stadion in New York/New Jersey.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die mit 32 Teams wirklich innovativ, inklusiv, bahnbrechend und global ist, verdient eine Trophäe, die all dies zum Ausdruck bringt. Sie ist sowohl prestigeträchtig als auch zeitlos – eine goldene Trophäe als Symbol für die Zukunft, inspiriert von der Vergangenheit.“

„Das Team, das diese Trophäe in die Höhe stemmt, wird die Welt des Klubfussballs in den Händen halten. Die Spieler, die sie gewinnen, werden Geschichte schreiben! Gemeinsam werden wir im Fussball eine neue Ära einläuten, wenn am 13. Juli 2025 in New York/New Jersey der alleinige FIFA-Klubweltmeister die Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft erhält.“

Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ präsentiert | FIFA-Präsident Gianni Infantino 02:38

Anthony Ledru, Präsident und Geschäftsführer von Tiffany & Co., fügte hinzu „In seiner 160-jährigen Geschichte hat Tiffany & Co. einige der berühmtesten Sportpokale entworfen und dabei hinsichtlich Handwerk und Design Massstäbe gesetzt. Die Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist das nächste Kapitel in unserer langen Geschichte mit unzähligen begehrten Symbolen für sportliche Spitzenleistungen.“

Ein Symbol der Zukunft, inspiriert von der Vergangenheit

Die 24-Karat-vergoldete Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ verfügt auf beiden Seiten über auffällige Lasergravuren mit Text und Bild, die die lange Tradition des Fussballs widerspiegeln. Zu sehen sind eine Weltkarte sowie die Namen aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände und der sechs Konföderationen als Sinnbild für die geografische und kulturelle Vielfalt des Fussballs.

Die innere Platte zieren verschiedene Symbole, die die Tradition des Fussballs aufnehmen, z. B. Symbole für Stadien und Ausrüstung sowie eine Weltkarte.

Die Trophäe weist ferner Inschriften in 13 Sprachen und Braille auf und unterstreicht damit, wie inklusiv der globale Fussball ist und dass das Turnier verschiedenste Gruppen aus aller Welt anspricht. Die Trophäe bietet genügend Platz, um die Embleme der Sieger der nächsten 24 Turnierausgaben per Laser einzugravieren. Die Trophäe kann eine facettenreiche und kugelförmige Form annehmen, die visuell noch mehr Aufmerksamkeit erweckt.

Innovative Trophäe für neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert 00:45

Die berühmten Voyager Golden Records, die im Rahmen des bekannten NASA-Voyager-Programms der 1970er-Jahre ins All flogen, das Periodensystem, Karten von Entdeckungsreisen und Astronomie sind weitere Motive der Trophäe. Die Trophäe schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, indem sie die ungefähren Positionen der Planeten zum Zeitpunkt der Gründung der FIFA am Samstag, 21. Mai 1904, in Paris (Frankreich) sowie beim Eröffnungsspiel der Klub-WM am 15. Juni 2025 in Miami (USA) abbildet.

Auf der Trophäe ist für den Gewinner Folgendes eingraviert: „Wer diese Trophäe in die Höhe stemmt, schreibt Geschichte. Sie sind Zeuge eines Moments, der das Höchste im Klubfussball symbolisiert, den nur wenige erfahren, aber viele feiern.“ Diese Worte unterstreichen das Prestige der Trophäe, die Legenden der Vergangenheit ehrt und gleichzeitig Klubs rund um die Welt inspiriert.

Eine Trophäe für Weltmeister