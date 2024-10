FIFA-Finanzverwaltungsseminar in Bahrain

Zweitägiges Finanzverwaltungsseminar am 22. und 23. Oktober 2024 in Manama (Bahrain)

Generalsekretäre und Finanzdirektoren von elf FIFA-Mitgliedsverbänden unter den Teilnehmern

Seminar im Rahmen des neuen FIFA-Campus

Die FIFA hat am 22. und 23. Oktober 2024 in Manama (Bahrain) ein Finanzverwaltungsseminar veranstaltet. Zu den Teilnehmern zählten Generalsekretäre und Finanzdirektoren von elf FIFA-Mitgliedsverbänden sowie Vertreter der asiatischen Fussballkonföderation (AFC). Das Seminar ist eine von vielen Massnahmen der FIFA zur Verbesserung der Finanzverwaltung sowie zur Kompetenzförderung bei ihren Mitgliedsverbänden.

Die Teilnehmer aus Afghanistan, Bahrain, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, Oman, Palästina, Saudiarabien, Syrien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhielten wertvolle Informationen zur Stärkung ihrer Finanzverwaltungssysteme sowie zur zweckmässigen Nutzung von FIFA-Entwicklungsgeldern. Die Veranstaltung fand im Rahmen des neuen FIFA-Campus statt, der alle Kompetenzförderungs- und Bildungsangebote der FIFA für ihre Mitgliedsverbände unter einem Dach zusammenfasst.

Das Seminar war sehr praxisbezogen und orientierte sich am FIFA-Handbuch für Finanzverwaltung. Die Teilnehmer konnten wichtige Themen wie zentrale Buchprüfungsprozesse, Finanzberichterstattung, Budgetierung und operative Aufsicht eingehend erörtern. Grosses Augenmerk wurde auf die Bedeutung von Rechenschaft, Transparenz und einer sorgsamen Finanzverwaltung beim FIFA-Forward-Programm gelegt, das seit 2016 die Fussballförderung vorantreibt.

„Für jedes Geschäftsjahr führen wir bei all unseren Mitgliedsverbänden und den Konföderationen eine zentrale Buchprüfung durch. Dies ist ein zentraler Pfeiler des FIFA-Forward-Programms“, betonte Tom Gorissen, FIFA-Direktor für Verbandsdienste. „Dank diesem Seminar und dem Handbuch für Finanzverwaltung können sich die Verbände und Konföderationen optimal auf die zentrale Buchprüfung vorbereiten und auf lange Sicht bei der Finanzverwaltung hohe Standards gewährleisten.“

Stärkung der Finanzverwaltung

Dieses Seminar soll den FIFA-Mitgliedsverbänden dabei helfen, ihre Entwicklungsgelder, insbesondere aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm, ordnungsgemäss zu verwalten. Dank dem Forward-Programm wurden weltweit bereits erhebliche Summen in die Fussballinfrastruktur, den Jugendfussball und die technische Entwicklung investiert. Eine zweckmässige Nutzung dieser Mittel ist für eine nachhaltige Fussballförderung zentral.

„Dieses Seminar passt perfekt zur FIFA-Vision, die globalen Standards in der Fussballverwaltung zu verbessern“, sagte Sanjeevan Balasingam, FIFA-Regionaldirektor für Asien und Ozeanien. „Mit dem Fokus auf finanzieller Integrität und Transparenz sorgen wir dafür, dass die Fussballförderung nicht nur fortgeführt, sondern in allen Regionen verstärkt wird. Mithilfe der hier erörterten Instrumente und Strategien können die Verbände ihre Ressourcen besser verwalten und so das Wachstum und die Zukunft des Fussballs nachhaltig stärken.“

Interaktives Lernen

Das Seminar beinhaltete verschiedene Blöcke, Präsentationen und bilaterale Sitzungen. Die Teilnehmer profitierten von einem umfassenden Lernerlebnis mit Fallstudien, praktischen Übungen und Gruppendiskussionen, die ganz auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet waren.

Zusammenarbeit mit der AFC und regionale Beteiligung

Ein AFC-Team sorgte für einen noch stärkeren regionalen Fokus bei den Diskussionen rund um Finanzprobleme und -lösungen. Grosses Gewicht wurde auch auf den Wissensaustausch unter den Verbänden gelegt. So wurden zwischen den Regionen viele Musterlösungen ausgetauscht.

„Wir schätzen es sehr, gemeinsam mit der FIFA dieses wichtige Seminar veranstaltet zu haben, das die zentrale Bedeutung der Finanzverwaltung im Fussball unterstrichen hat. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit der FIFA und unser Engagement für Transparenz und Professionalität in der Fussballverwaltung“, erklärte Rashed Abdulla al-Zaabi, Generalsekretär des bahrainischen Fussballverbands.

„Die Teilnahme an diesem Seminar war eine einmalige Gelegenheit, mehr von der FIFA und den anderen Verbänden zu lernen. Dank dem Fokus auf finanzielle Rechenschaft und Verwaltung verfügen wir nun über praktische Instrumente, um unsere Finanzverwaltung zu stärken und so den Fussball in unserer Region noch besser zu fördern“, so Firas Abu Hilal, Generalsekretär des palästinensischen Fussballverbands.

Ausblick