إرسال طلب كامل يضم أهدافاً واضحةً، ويجب أن يكون مرفقاً بما يلي: تفاصيل حول الوضع الحالي لكرة قدم السيدات داخل الدولة، بما في ذلك عدد اللاعبات والمنافسات ونشاطات التطوير والمنتخبات الوطنية النشطة وآليات الحوكمة (لجنة كرة القدم للسيدات، والقسم المتخصص، والتسلسل الإداري، وما إلى ذلك)