لمعايير المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل
أن يكون في الاتحاد الوطني العضو شخص مسؤول عن كرة قدم السيدات وتنفيذ المشروع، مع توضيح أهمية المشروع بالنسبة للاتحاد العضو.
إرسال طلب كامل يضم أهدافاً واضحةً، ويجب أن يكون مرفقاً بما يلي: تفاصيل حول الوضع الحالي لكرة قدم السيدات داخل الدولة، بما في ذلك عدد اللاعبات والمنافسات ونشاطات التطوير والمنتخبات الوطنية النشطة وآليات الحوكمة (لجنة كرة القدم للسيدات، والقسم المتخصص، والتسلسل الإداري، وما إلى ذلك)
نسخة من استراتيجية الاتحاد العضو إن وجدت
تفاصيل عن الميزانية الحالية والموارد البشرية المتاحة لكرة القدم النسائية -رسالة التزام من الأمين العام للاتحاد الوطني العضو يؤكد فيها دعم استراتيجية كرة القدم النسائية وتخصيص قائد للمشروع
يجب على جميع المترشحين/المترشحات إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.
إذا أردت طرح أي أسئلة بخصوص برنامج إستراتيجية كرة قدم السيدات، فلا تتردد في الاتصال بقسم كرة قدم السيدات بـ FIFA على العنوان التالي: developmentprogramme@fifa.org.