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بناء قدرات المسؤولات الإداريات

عملية التسجيل

المعايير المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل

  • أن يملك الاتحاد الوطني العضو استراتيجية لكرة القدم للسيدات و/أو استراتيجية عامّة تضم أهدافاً واضحةً حول كرة القدم للسيدات

  • تعيين شخص واحد على الأقل ليكون مسؤولاً عن كرة القدم للسيدات في الهيكل الإداري

  • إرسال طلب كامل يضم أهدافاً واضحةً، ويجب أن يكون مرفقاً بما يلي:

    • ملفات تعريف المشاركين/المشارِكات

    • المواضيع التي يرغب الاتحاد الوطني لكرة القدم في تغطيتها

    • تفاصيل حول كيفية ربط المشروع بالأهداف الحالية للاتحاد العضو أو باستراتيجيته لكرة القدم للسيدات

يجب على جميع المترشحين/المترشحات إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org.

إذا أردت طرح أي أسئلة بخصوص برنامج بناء القدرات، فلا تتردد في الاتصال بقسم كرة القدم للسيدات لدى FIFA على العنوان التالي: developmentprogramme@fifa.org.

آخر تحديث: الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ في ٠٤:٤٩ م
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