المعايير المطلوبة للتقدم بطلب تسجيل

تفاصيل حول كيفية ربط المشروع بالأهداف الحالية للاتحاد العضو أو باستراتيجيته لكرة القدم للسيدات

المواضيع التي يرغب الاتحاد الوطني لكرة القدم في تغطيتها

إرسال طلب كامل يضم أهدافاً واضحةً، ويجب أن يكون مرفقاً بما يلي:

تعيين شخص واحد على الأقل ليكون مسؤولاً عن كرة القدم للسيدات في الهيكل الإداري

أن يملك الاتحاد الوطني العضو استراتيجية لكرة القدم للسيدات و/أو استراتيجية عامّة تضم أهدافاً واضحةً حول كرة القدم للسيدات

يجب على جميع المترشحين/المترشحات إرسال استمارة طلب، وكل الوثائق التي تؤكد استيفائهم للمعايير المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: Developmentprogramme@fifa.org .

إذا أردت طرح أي أسئلة بخصوص برنامج بناء القدرات، فلا تتردد في الاتصال بقسم كرة القدم للسيدات لدى FIFA على العنوان التالي: developmentprogramme@fifa.org.