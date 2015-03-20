FIFA ورابطة الأندية الأوروبية يجددان اتفاقية التعاون بينهما

اعترافاً بأهمية مساهمة الأندية في هيكلية كرة القدم حول العالم، يسر كل من FIFA ورابطة الأندية الأوروبية (ECA) الإعلان عن تجديد اتفاقية التعاون بينهما والتي وقّعت للمرة الأولى لكأس العالم جنوب أفريقيا 2010 FIFA. وتهدف الإتفاقية التي وقّع عليها رئيس FIFA جوزيف بلاتر وأمين عام FIFA جيروم فالكي ورئيس رابطة الأندية الأوروبية كارل هاينز رومينيجيه لتعزيز مصلحة أندية كرة القدم على مستوى FIFA.

وقد رحب رئيس FIFA بالإتفاقية التي تتناول جوانب عدة لإندماج أكبر بين كرة القدم الدولية والأندية مشيراً إلى أنه من خلال توقيع هذه الإتفاقية "اتخذنا خطوة عملاقة من أجل الترويج للعلاقات بين FIFA والأندية في روح من التعاون البناء والمتبادل."

جزء من هذه الإتفاقية يتناول توزيع العائدات التي يجنيها FIFA من كأس العالم FIFA لمصلحة الأندية. واستناداً إلى النموذج الذي تم وضعه لكأسي العالم FIFA في 2010 و2014، سيتم توزيع 209 ملايين دولار على الأندية التي ستحرر لاعبيها للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018 FIFA. كما تم الإتفاق على دفع المبلغ ذاته الى النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم FIFA المقررة في قطر 2022.

يؤكد الإتفاق على المبادىء الأساسية مثل الترويج لتدريب وتطوير مستوى اللاعبين بالإضافة إلى الإندماج الرياضي في المسابقات، لما فيه مصلحة اللعبة وقدرتها على جذب الجمهور، كما تتضمن الأحكام التي تنظم الإلتزام بروزنامة المباريات الدولية حتى عام 2018، على أن تكون روزنامة المباريات الدولية للفترة من 2019 إلى 2022 مبنية على المبادىء ذاتها المرعية الإجراء حالياً.