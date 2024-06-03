الإعلان عن حكام مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™

استمرار تجارب تقنية الفيديو المساعِد (FVS) تم تعيين حكام مباريات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ في سانتو دومينغو وسانتياغو دي لوس كاباييروس. ستنطلق مباراة كوريا الديمقراطية والمكسيك في الساعة 16:00 (بالتوقيت المحلي) على ملعب CFC. سيدير المباراة الحكمة البرازيلية دايان مونيز، وسيساعدها كل من مواطنتاها مايرا موريرا وفيرناندا أنتونيز، بينما سيكون أولاتز ريفيرا أولميدو (إسبانيا) حكماً رابعاً. تبدأ مباراة اليابان وبولندا أيضاً في الساعة 16:00، على ملعب فيليكس سانشيز الأولمبي. سيدير المباراة ديلي غوميز (كوستاريكا)، وسيكون غابرييلا خيمينيز وكيندريا أغويرو، من كوستاريكا أيضاً، مساعدين، فيما تم تعيين شاميرا نابادا من أوغندا كحكم الرابع. أما المباراة الثالثة لهذا اليوم، بين كينيا وإنجلترا، فتقام في الساعة 19:00 في سانتياغو دي لوس كاباييروس. سيدير المباراة الحكمة البوليفية أليخاندرا كيسبيرت ويساعدها الثنائي البيروفي غابرييلا مورينو وفيرا يوبانكوي. كما تم تعيين فيمارست دياز، من البلد المضيف، كحكم رابع. في الوقت نفسه، في سانتو دومينغو، تواجه البرازيل زامبيا في مباراة أخرى في ختام اليوم الثاني. سيدير المباراة الحكم لي ثي لي (فيتنام)، ويساعده ها ثي فونج (فيتنام) وسويدا ونجكرايسورن (تايلاند). وستقوم الجزائرية غادة مهات بدور الحكم الرابع. في المجمل، تم تعيين 38 حكم مباراة للإشراف على مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر اختبار نظام تقنية الفيديو المساعد (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد، في هذه البطولة، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا 2024™.