الإعلان عن حكام مباراتي نصف نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™

تم تأكيد حكام مباراتي نصف نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ حيث ستقام المواجهتان يوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول على ملعب باسكوال جيريرو في كالي. ستتولى الكرواتية إيفانا مارتينسيتش إدارة المباراة الأولى بين أبطال العالم ثلاث مرات الولايات المتحدة وأبطال العالم مرتين كوريا الشمالية. حكّمت مارتينسيتش البالغة من العمر 39 سنة في بطولة أوروبا للسيدات 2022 وفي سبتمبر/أيلول 2021 أصبحت أول امرأة تحكّم في الدوري الكرواتي الممتاز عندما تولت إدارة المباراة بين غوريكا وهرفاتسكي دراغوفولجاك. وبعد شهرين، أصبحت أول امرأة كرواتية تقود مباراة دولية للرجال، وهي مباراة ألمانيا وليختنشتاين في تصفيات كأس العالم FIFA™. وستساعد مارتينسيتش مواطنتيها مايا بترافيتش وستاسا سبور (سلوفينيا) فيما ستكون فينسنتيا أميدوم من توغو حكمة رابعة.

في المقابل، ستقود المباراة الثانية، بين أبطال نسخة 2018 اليابان مع هولندا، الفريق الوحيد من بين المتأهلين إلى الدور نصف النهائي الذي لم يفز بالبطولة، كارين هيرنانديز من المكسيك، بمساعدة مواطنتيها جيسيكا موراليس وإيلفا جوتيريز، وستكون الأسترالية كيسي ريبيلت حكمة رابعة. قامت هيرنانديز بالتحكيم في كأس Concacaf الذهبية للسيدات في وقت سابق من هذا العام وأدارت أول مباراة لها في الدوري المكسيكي الممتاز للرجال، بين ليون وبويبلا، في مارس/آذار. وفي يونيو/حزيران، تولّت مسؤولية إدارة مباراة برمودا وهندوراس في تصفيات كأس العالم 26 FIFA™.