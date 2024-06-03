الإعلان عن حكام مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™

أعلن FIFA عن أسماء الحكام والمساعدين لمباريات يوم 15 سبتمبر/أيلول

تتولّى 58 حكمة إدارة المباريات في كولومبيا

يتم تطبيق تقنية الفيديو المساعد في البطولة

تم تأكيد حكام مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ التي ستُقام يوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول.

سيقود مباراة الولايات المتحدة مع ألمانيا، الفريقان الأكثر نجاحاً في تاريخ المسابقة بثلاثة ألقاب لكل منهما، والتي ستُقام في كالي كلاً من هيونجونج أوه من كوريا الجنوبية، بمساعدة مواطنتها كيونج مين كيم وسوبوان هينتونج من تايلاند بينما ستكون التوغولية فينسنتيا أميدوم الحكمة الرابعة.

وسيتوّلى الثلاثي الصيني فانجيو دونج (حكمة رئيسية) وليجون شي ومينجشياو باو (مساعدتين) إدارة المباراة بين كولومبيا المضيفة وهولندا، والتي تفتتح الجولة المزدوجة في ملعب باسكوال جيريرو فيما تم تعيين كيسي ريبيلت (أستراليا) كحكمة رابعة.

وفي ميديلين، سيقود مباراة البرازيل، التي تسعى إلى الفوز بلقبها الأول، وكوريا الشمالية الفائزة باللقب مرتين، الثلاثي الإسباني مارتا هويرتا (حكمة رئيسية)، وغوادالوبي بوراس وإليانا فرنانديز (مساعدتين) إلى جانب ناتالي سيمون من الولايات المتحدة كحكمة رابعة.

وستتولى الحكمات الأوروجوايانيات أناهي فرنانديز (حكمة رئيسية)، وديانا فرنانديز وبلين كلافيجو (مساعدتين) إدارة اللقاء بين اليابان، الفائزة بلقب عام 2018، وإسبانيا حاملة اللقب، على ملعب أتاناسيو جيراردوت بينما ستكون أستريد جراماجو من غواتيمالا حكمة رابعة. كما يتم صنع التاريخ في كولومبيا مع تجربة تقنية الفيديو المساعد (VS)، وهي بديل مبسّط لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث يستمر FIFA بدعم استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحكام.