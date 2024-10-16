الإعلان عن حكام مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

تم تأكيد حكام المباريات للجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، والتي ستقام يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، في سانتياغو دي لوس كاباييروس وسانتو دومينغو. ستنطلق المباراة الأولى لهذا اليوم، بين كوريا الديمقراطية وكينيا، في الساعة 16:00 (بالتوقيت المحلي) على ملعب CFC. سيدير المباراة ديللي جوميز (كوستاريكا)، وبمساعدة مواطنتيه جابرييلا خيمينيز وكيندريا أجويرو، بينما سيكون الإسباني أولاتز ريفيرا أولميدو الحكم الرابع. في نفس التوقيت، تلتقي اليابان مع البرازيل على ملعب أوليمبيكو فيليكس سانشيز. سيدير المباراة الحكم الإنجليزي أبيجيل بيرن (إنجلترا)، ووتم تعيين الثنائي سيري لويز ويليامز (ويلز) وأينهاوا فرنانديز (أندورا) كحكمين مساعدين، أما فيمارست دياز، وهو من البلد المضيف، سيكون الحكم الرابع. وستنطلق المباراة الثالثة لهذا اليوم بين إنجلترا والمكسيك في الساعة 19:00 (بالتوقيت المحلي) في سانتياغو دي لوس كاباييروس. سيدير المباراة شاميرا نابادا (أوغندا)، وسيكون فانتا كوني (مالي) ونانسي كاسيتو (زامبيا) حكمين مساعدين، فيما عين أساكا كويزومي (اليابان) كحكم رابع. أخيراً، وفي نفس التوقيت، ولكن في سانتو دومينغو، ستلتقي زامبيا مع بولندا. ستدير المباراة الصربية يلينا سفيتكوفيتش (صربيا)، وستكون كارولين كيفوجا (إستونيا) ولينا هيرتل (النمسا) كحكمتين مساعدتين، بينما ستكون غادة محات (الجزائر) الحكم الرابع. علماً أنه تم تعيين 38 حكماً لإدارة مباريات البطولة: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر في هذه البطولة اختبار نظام تقنية الفيديو المساعِد Fotball Video Support (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بعد أن تم استخدامه لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا FIFA 2024™.