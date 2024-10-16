الإعلان عن حكام مباريات اليوم الأخير من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™ FIFA

تم الإعلان عن حكام مباراة اليوم الأخير من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، والتي ستقام يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 على ملعب فيليكس سانشيز الأولمبي في سانتو دومينغو. تشهد المباراة الأولى لهذا اليوم مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا على المركز الثالث في الساعة 14:30 (بالتوقيت المحلي). ستدير المباراة الحكم البوليفية أليخاندرا كيسبيرت ويساعدها كل من فيرا يوبانكوي وغابرييلا مورينو من بيرو. وستكون جيلينا سفيتكوفيتش (صربيا) الحكم الرابع. في الساعة 18:00، ستلتقي كوريا الديمقراطية وإسبانيا حاملة اللقب في نهائي البطولة. تم تعيين البرازيلية دايان مونيز كحكم ساحة، ويساعدها مواطنتاها مايرا موريرا وفيرناندا أنتونيز، بينما ستتولى كارلي شو مكلارين (كندا) دور الحكم الرابع. أدار مباريات البطولة ما مجموعه 38 حكماً نسائياً: 12 حكماً و24 مساعداً وحكمان مساعدان. بالإضافة إلى ذلك، استمر اختبار نظام دعم كرة القدم بالفيديو (FVS)، وهو بديل مبسط لتقنية حكم الفيديو المساعد، في هذه البطولة، بعد أن ظهر لأول مرة في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا 2024 FIFA™.