منتدى مدربي ومدربات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™: فرصة تعليمية هائلة

فرصة نادرة لألمع الشخصيات في عالم التدريب في كرة القدم النسائية للاجتماع سوية وتبادل الآراء

يهدف المنتدى للمساعدة في المضي قُدماً بتطوير كرة قدم السيدات أكثر فأكثر

شمل المنتدى عروضاً قدّمتها مجموعة الدراسات الفنية التي جمعت كماً وفيراً من البيانات خلال البطولة

العمل في مجال التدريب قد ينطوي في بعض الأحيان على إحساس بالعزلة، ولذلك شكّل منتدى المدربين والمدربات الذي تلا كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ فرصة نادرة لبعض من ألمع الشخصيات في عالم التدريب في كرة القدم النسائية للاجتماع سوية وتبادل الآراء وتقديم مقترحات من شأنها المساعدة في المضي قُدماً بتطوير كرة قدم السيدات أكثر فأكثر.

ولهذه الغاية، تمت دعوة الكادر التدريبي الحالي للمنتخبات الاثنتين والثلاثين التي شاركت في نسخة العام الماضي من البطولة التي استضافتها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا للمشاركة في منتدى يمتد ليومين في مقر FIFA في مدينة زيورخ السويسرية حيث ناقش الحضور مسائل التحكيم والجوانب التقنية ومواضيع أخرى ذات صلة بالمسابقة والتنافس.

كما شمل المنتدى عروضاً قدّمتها مجموعة الدراسات الفنية FIFA، التي جمعت كماً وفيراً من البيانات على امتداد البطولة.

“وفي حديثه أمام المنتدى، قال توم غاردنر، كبير مسؤولي بيانات الأداء الكروي لدى FIFA: "طريقة جمعنا للبيانات فريدة تماماً، إذ اتّبعنا أسلوباً لا يمكن لأي جهة أخرى في مجال عملنا مجاراتنا به، فقد كان لدينا في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ إجمالي 52 محللاً جمعوا البيانات، بحيث تم تخصيص محلل واحد لكل لاعبة طوال المباراة يجمع بيانات عن كل ما تقوم به".

مدربو المنتخبات الوطنية يناقشون كأس العالم للسيدات 2023™ 02:47

وأضاف غاردنر أن ذلك سمح لـ FIFA بجمع حوالي 15 ألف من النقاط البيانية في كل مباراة باستخدام مجموعة من أنظمة البيانات الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى بيانات التَّتبُّع"

"شكّل لنا هذا توليفة بيانات كاملة سمحت لنا بالغوص عميقاً في الإضاءات التي تقدّمها هذه المعلومات، وهو ما نحن على قناعة أنه سيكون له أثر على تطوير كرة القدم على المستوى العالمي".

“وفي افتتاح المنتدى، تحدث أرسين فينغر، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية بـ FIFA، عن أهمية معرفة طريقة الاستفادة من العلوم والمعلومات المتخصصة: "يمكن للعلوم مساعدتنا في تكوين فهم أفضل عن العالم الذي نعيشه فيه، ولكن لا يجب أن تتحكم بنا هذه المعلومات".

مضيفاً أن المدربين الجيدين هم أولئك القادرين على الاستفادة من المعلومات والبيانات المتخصصة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة: "الأشخاص الذين يملكون معارف واسعة قادرون على جمع بيانات من المتخصصين واختيار أربع أو خمس فئات مهمة ستساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة. وهؤلاء المتخصصون الموجودون حولنا سيساعدوننا على اتخاذ قرارات أفضل، ولكن القرار يقع بين أيدينا".

"من جهتها، توجهت ساراي بارمان، مديرة قسم كرة قدم السيدات بـ FIFA بالشكر إلى مدربي ومدربات النسخة الأفضل في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA، وأكدت على أن ما يقدمون من آراء يمثل إضافة قيمة جداً للمستقبل: "بادِروا بإعلامنا بما تواجهون من مصاعب، أو وجود مشاكل متعلقة بأجندة المباريات أو المنافسات، لأن ذلك هو سبيلنا للتعلم وللتغيير والتطور لمواكبة التغييرات والتطورات التي تشهدها اللعبة".

أما بالنسبة للمدربين والمدربات، فقد شكّل المنتدى فرصة هامة جداً للالتقاء بالزملاء والزميلات، وهو ما قالت عنه جيتكا كليمكوفا، مدربة منتخب نيوزيلندا للسيدات: "أحب كثيراً مثل هذه المنتديات التي يمكن للمرء فيها أن يتحدث فعلاً عن كرة القدم. لا نحظى بالكثير من مثل هذه الفرص للجلوس مع المدربين والمدربات ومناقشة شؤون اللعبة وكيفية اتخاذ القرارات. نشعر في بعض الأحيان بنوع من العزلة عن العالم نتيجة منصبنا، وليس شائعاً أن نتبادل الأفكار مع كوادر تدريبية أخرى... [ونتحدث] عن التكتيكات [الكروية] وعن نظرتنا للأمور. ولذلك، يُشكل هذا المنتدى فرصة عظيمة بالنسبة لنا للتركيز على كرة القدم، وعلى إحدى أفضل البطولات التي شهدناها في تاريخ كرة قدم السيدات. هذا ما يسعدني فعلاً، وأعتبر ذلك بمثابة فرصة تعليمية هائلة بالنسبة لكل شخص منا".

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