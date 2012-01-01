تقنية خط المرمى هي وسيلة تقنية تحدد على الفور ما إذا كانت الكرة تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها. يشترط مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ألا تُعطّل التقنية المباراة. وبناءً عليه صّممت التقنية بحيث يتلقى حكام المباريات فقط إشارة تخبرهم ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها أم لا. تُنقل المعلومة إلى الحكم خلال ثانية ما يساعده على اتخاذ قرار فوري. وبسبب هذا التصميم فإن التقنية لا تُوقف المباراة ولا تُعطلها. ويتلقى حكام المباريات فقط الإشارة على ساعاتهم. ما لم تتخذ الجهة المنظمة للمسابقة قراراً واعياً بعرض إعادة الحالة، فإن هذه المعلومة تصل للحكم فقط وتساعد في اتخاذ قرار في الحالات الصعبة.