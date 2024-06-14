رئيس المجلس الاستشاري للأعمال في ASEAN يزور FIFA لمناقشة دور كرة القدم في التنمية الاقتصادية

يعمل FIFA ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) معاً منذ عام 2019 عندما وقّعا مذكرة تفاهم والتزما بتوحيد الجهود لاستخدام كرة القدم لتعزيز التنمية الاجتماعية وأنماط الحياة الصحية في منطقة جنوب شرق آسيا. تتماشى هذه الشراكة مع الهدف السادس من أهداف FIFA الاستراتيجية، وهو التركيز على المسؤوليات الاجتماعية. وكجزء من هذا التعاون، قاد رئيس المجلس الاستشاري للأعمال التجارية في دول جنوب شرق آسيا، السيد أوديت سوفانافونغ، وفداً إلى مقر FIFA حيث التقى بعدد من مسؤولي FIFA، بمن فيهم رئيس قسم الأعمال رومي غاي وميريام بوركهارد، رئيسة العلاقات الدولية والشؤون العامة. وأشاد السيد سوفانافونغ بمساهمات FIFA المتميزة في كرة القدم وتنمية المجتمع وقال إنه يتطلع إلى مواصلة النقاش وتعميق التعاون بين المنظمتين.