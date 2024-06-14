رئيس المجلس الاستشاري للأعمال في ASEAN يزور FIFA لمناقشة دور كرة القدم في التنمية الاقتصادية

يعمل FIFA وASEAN معاً منذ عام 2019
كانت مبادرات التعليم والصحة حجر الزاوية في هذه الشراكة
تم الاتفاق على زيادة تعميق التعاون
يعمل FIFA ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) معاً منذ عام 2019 عندما وقّعا مذكرة تفاهم والتزما بتوحيد الجهود لاستخدام كرة القدم لتعزيز التنمية الاجتماعية وأنماط الحياة الصحية في منطقة جنوب شرق آسيا. تتماشى هذه الشراكة مع الهدف السادس من أهداف FIFA الاستراتيجية، وهو التركيز على المسؤوليات الاجتماعية. وكجزء من هذا التعاون، قاد رئيس المجلس الاستشاري للأعمال التجارية في دول جنوب شرق آسيا، السيد أوديت سوفانافونغ، وفداً إلى مقر FIFA حيث التقى بعدد من مسؤولي FIFA، بمن فيهم رئيس قسم الأعمال رومي غاي وميريام بوركهارد، رئيسة العلاقات الدولية والشؤون العامة. وأشاد السيد سوفانافونغ بمساهمات FIFA المتميزة في كرة القدم وتنمية المجتمع وقال إنه يتطلع إلى مواصلة النقاش وتعميق التعاون بين المنظمتين.
كان التعليم أحد مجالات التعاون الرئيسية في إطار مذكرة التفاهم، وقد اشتركت تسع من الدول العشر الأعضاء في ASEAN أو هي في طور الاشتراك في برنامج Football for schools التابع لـFIFA. كما عملت المنظمتان معاً في الحملات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك التوعية بكوفيد-19 والنزاهة الرياضية. ومن المقرر أن يتم تجديد مذكرة التفاهم في وقت لاحق من عام 2024، والأمل معقود على توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل التغير المناخي والمساواة بين الجنسين.