برنامج FIFA Guardians يستمر في النمو مع تسجيل مجموعة جديدة في دبلومة الحماية في الرياضة

يحق لكل شخص يلعب كرة القدم أن يفعل ذلك في بيئة آمنة

مجموعة جديدة مكونة من 182 من مرشحي دبوم الحماية يسجلون للحصول على الدبلومة

156 اتحاد عضو في FIFA موجودون الآن في الإصدارين الأول والثاني من البرنامج

بالنسبة لملايين الأطفال والأفراد حول العالم، يمثل لعب كرة القدم فرصة لتحقيق أحلام كبيرة وتعلم المهارات الحياتية وتكوين صداقات وممارسة الرياضة والاستمتاع بكل بساطة. ومهما كان المستوى الذي يلعبون فيه، فلهم جميعًا الحق في الاستمتاع باللعبة في بيئة آمنة. كجزء من جهوده لتوفير بيئة آمنة للجميع، وخاصة الأطفال، أطلق FIFA دبلومة FIFA Guardians Safeguarding في كرة القدم في يناير 2020. تم تصميمها لتعزيز معايير الحماية وإضفاء الطابع الاحترافي عليها في جميع أنحاء العالم وجزء أساسي من دبلومة FIFA Guardians Safeguarding هو برنامج تعليمي عالمي يهدف إلى تعيين مسؤولي الحماية من الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211.

شهد هذا الشهر إطلاق نسخة جديدة من الدبلومة، حيث التحق بالدورة حوالي 182040 من متعلمي FIFA، كما هو معروف المشاركون. وعلى مدى العامين المقبلين، سيكون بإمكانهم الوصول إلى ندوات عبر الإنترنت مخصصة ومنتديات خاضعة للإشراف وورش عمل تفاعلية وتقييم. عند استكمال الدورة، سينضمون إلى أول 1100 ضابط حماية الذين أصبحوا في أكتوبر الماضي أول مجموعة تتخرج في عام 2023. .

وقالت ماري لور لومينيور، رئيسة قسم الحماية وحماية الأطفال في FIFA: "يستمر برنامج FIFA Guardians في النمو بما يتماشى مع التزامنا بتدريب الأفراد المشاركين في كرة القدم حول العالم. من خلال البرنامج، سنقوم بتثقيف الأفراد وإعلامهم وتمكينهم حتى يتمكنوا من إحداث فرق في بيئاتهم الخاصة." وأضافت: "جنبًا إلى جنب مع الاتحادات الأعضاء في FIFA، نريد التأكد من أن كل من يستمتع بلعب كرة القدم، وخاصة أصغر أعضاء أسرة كرة القدم العالمية، يمكنهم القيام بذلك في بيئة آمنة، وفي ثقافة الاحترام والتفاهم". " وتمثل المجموعة الجديدة من المتدربين 128 اتحاداً عضواً في FIFA، بما في ذلك 85 اتحاداً قاموا بترشيح متدربين للمرة الأولى. وهذا يعني أن 74% من اتحادات FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً، بالإضافة إلى ثمانية اتحادات إقليمية وخمسة اتحادات قارية، قد تم تمثيلها في الدورة.

تم تطوير دبلومة FIFA Guardians Safeguarding في الرياضة من قبل FIFA والجامعة المفتوحة، وهي عبارة عن تجربة تعليمية مفتوحة كاملة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مع خطط للتوسع إلى العربية والبرتغالية. يتكون البرنامج من خمس دورات مفتوحة ويمكن الوصول إليها مجانًا لأي متعلمين مهتمين آخرين، من جميع الرياضيات أو القطاعات الأخرى، الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الحماية في الرياضة.