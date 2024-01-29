زيارة تفقدية إلى الاتحادات الوطنية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

تزور بعثات FIFA أماكن محددة بعد التشاور مع اللجان المسؤولة عن ملفات الترشح في كلّ من البلدان المعنية، كما تعقد اجتماعات مع تلك اللجان لتقييم بعض الجوانب الفنية المذكورة في ملفات الترشح وتناقش الخطط بشكل عام إزاء الخطط بشكل عام لتطوير كرة القدم النسائية في كلّ من البلدان المستضيفة. تمثل الزيارات التفقدية جانباً واحداً فقط في عملية التقييم التي يجريها FIFA.