زيارة تفقدية إلى الاتحادات الوطنية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

تنطلق الزيارات التفقدية في 30 يناير/كانون الثاني
يقيّم وفد FIFA الجوانب الفنية المتضمنة في ملفات الترشح بالإضافة إلى الخطط لتطوير كرة القدم النسائية
الإعلان عن الدول(ة) المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في 17 مايو/أيار 2024
تبدأ المرحلة التالية من تقديم ملفات الترشح لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ مع إطلاق FIFA حملة الزيارات التفقدية إلى الاتحادات الوطنية المتنافسة في التواريخ التالية:
الاتحاد البلجيكي الملكي لكرة القدم، والاتحاد الألماني لكرة القدم، والاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (ملف مشترك): 30 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: 20 إلى 23 فبراير/شباط
الاتحاد المكسيكي لكرة القدم واتحاد الولايات الأميركية لكرة القدم (ملف مشترك): 26 إلى 29 فبراير/شباط
تزور بعثات FIFA أماكن محددة بعد التشاور مع اللجان المسؤولة عن ملفات الترشح في كلّ من البلدان المعنية، كما تعقد اجتماعات مع تلك اللجان لتقييم بعض الجوانب الفنية المذكورة في ملفات الترشح وتناقش الخطط بشكل عام إزاء الخطط بشكل عام لتطوير كرة القدم النسائية في كلّ من البلدان المستضيفة. تمثل الزيارات التفقدية جانباً واحداً فقط في عملية التقييم التي يجريها FIFA.
وسترد النتائج التي توصلت إليها بعثة FIFA في تقرير تقييم ملفات الترشح التي ستُنشر على موقع FIFA.com في مايو/أيار 2024.وسيتم الإعلان عن الدول(ة) المستضيفة في عملية تصويت مفتوحة أثناء انعقاد مؤتمر FIFA في العاصمة التايلاندية بانكوك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024.
وستستفيد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027 من النجاح الباهر لنسخة عام 2023 التي نظمتها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا.
تتوفر المزيد من المعلومات عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ على الرابط التالي: عملية تقديم ملفات الترشُّح 2027 (fifa.com).