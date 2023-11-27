جياني إنفانتينو وأميرة تاكامادو يحتفلان بالمباراة رقم 1,000 في تاريخ كأس العالم FIFA وسط حضور جماهيري كامل العدد

أُقيمت المباراة رقم 1,000 في تاريخ كأس العالم FIFA™ على ملعب مونتيري يوم السبت 20 يونيو/حزيران.

اليابان تهزم تونس بنتيجة 4-0 أمام جمهور ضخم بلغ 51,243 متفرجًا، من بينهم رئيس FIFA جياني إنفانتينو وهيساكو أميرة تاكامادو من اليابان.

وقّع كل من السيد إنفانتينو وأميرة تاكامودو على لوحة تذكارية، بينما أُضيفت شارات ذهبية إلى القمصان التي كان يرتديها اللاعبون والحكام.

في لوحة كروية لا تُنسى تليق بعظمة الحدث، تميزت المواجهة رقم 1,000 في تاريخ كأس العالم FIFA، يوم السبت 20 يونيو/حزيران، بالأجواء الجماهيرية الصاخبة والألوان الزاهية للمدرجات الممتلئة عن آخرها في ملعب مونتيري، والتي زادها جمالًا العرض الكروي الباهر لليابان.

وبحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو، وهيساكو أميرة تاكامادو من اليابان، اكتسح منتخب اليابان نظيره التونسي المستبسل برباعية نظيفة (4-0)، على هذا الملعب الذي يمثل تحفة معمارية فائقة التطور والمميز بإطلالته الساحرة على جبل سيرو دي لا سيلا. وكانت مباراة المجموعة السادسة هي المباراة الثانية لكل منتخب في كأس العالم FIFA 2026™، كما أنها كانت المباراة رقم 1,000 في التاريخ العريق الذي يمتد لـ 96 عامًا لأكثر الأحداث الرياضية شعبيةً وتأثيرًا على هذا الكوكب.

قال السيد إنفانتينو: "أداء رائع من اليابان يشعل المباراة رقم 1,000 في كأس العالم FIFA! ولعبت تونس دورها في هذه المناسبة التاريخية، التي شهدتها جماهير غفيرة أضفت على هذا الحدث التاريخي ألوانًا وشخصية وروحًا احتفالية."

وفضلاً عن الأجواء الحماسية الملتهبة وكرة القدم الرائعة التي شهدها اللقاء، كانت تلك الأمسية في شمال المكسيك غامرة بمشاعر الفرح والاحتفاء بمحطة تاريخية استثنائية. وفي الوقت الذي سرعان ما تحولت فيه بطولة كأس العالم FIFA 2026 إلى مهرجانًا للأهداف والمدرجات الغاصة بالجماهير، شكلت المباراة رقم 1,000 فرصة تاريخية لا تتكرر لاستحضار التاريخ العريق للبطولة، والتأمل في المدى الهائل الذي بلغه نموها من حيث الشعبية والنطاق.

وتابع رئيس FIFA قائلاً: "إنها 1,000 مباراة، 1,000 ضعف من المشاعر، 1,000 ضعف من الشغف، 1,000 ضعف من دقات القلب، 1,000 ضعف من الأهداف والتصديات والمشجعين في الملاعب والمشاهدين."

وللاحتفال بهذه المناسبة، قام السيد إنفانتينو وأميرة تاكامودو بتوقيع لوحة تذكارية كبيرة زرقاء وذهبية تحمل تفاصيل المباراة رقم 1,000 وكأس العالم FIFA. كما تبادل السيد إنفانتينو الهدايا التذكارية مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم تسونياسو مياموتو، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم معز نصري، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة في مونتيري.

بالإضافة إلى ذلك، صُمِمت شارات ذهبية حصرية تحمل رسومات "Match 1000" (المباراة رقم 1,000) ووُضِعت على القمصان التي ارتداها اللاعبون ومسؤولو المباراة، بقيادة الحكم الروماني إستفان كوفاتش.

وكان المدافع الإسباني السابق سيرجيو راموس والمهاجم البلغاري السابق خريستو ستويتشكوف من بين أساطير FIFA الذين أبدوا اهتمامًا خاصًا بأهمية المباراة رقم 1,000، وكلاهما تربطهما علاقات بالمكسيك وتمتعا بتجربة اللعب في مباراة تاريخية في كأس العالم FIFA.

حيث رفع راموس كأس العالم FIFA عام 2010 كجزء من كتيبة لا روخا الأسطورية وقضى عام 2025 يلعب مع نادي مونتيري، الذي قاده في كأس العالم للأندية FIFA 2025™. كما شارك أساسيًا وخاض المباراة كاملة في المواجهة رقم 700 في تاريخ كأس العالم FIFA، والتي جمعت بين إسبانيا وفرنسا – التي حلّت وصيفةً للبطولة لاحقاً – في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم FIFA ألمانيا 2006™. وعلى الجانب الآخر، قاد أداء ستويتشكوف الاستثنائي، الذي ضمن له التتويج بالحذاء الذهبي (مناصفةً مع الروسي أوليغ سالينكو)، منتخب بلغاريا لتحقيق مركز رابع تاريخي وملهم في كأس العالم FIFA 1994 الولايات المتحدة الأمريكية™، كما أنه عمل بانتظام كمحلل وناقد كروي عبر شاشات التلفزيون المكسيكي. ولعب ستويتشكوف دورًا محوريًا في المباراة رقم 500، حيث سجل الهدف الافتتاحي عندما فاجأت بلغاريا الأرجنتين بنتيجة 2-0 في ختام دور المجموعات عام 1994.

قال راموس: "يملؤني الأمل أن أرى المكسيك، ومونتيري على وجه الخصوص، تستضيف المباراة الألف في تاريخ كأس العالم (FIFA) إنه إنجاز خاص للغاية، ويسعدني أن أراه يُحتفى به في ذلك الملعب."

وكان ستويتشكوف واحدًا من بين 51243 مشجعًا حضروا المباراة في مونتيري وقال: "أعتقد أنه أمر مذهل بالنسبة للمنتخبات التي ستخرج اليوم وتلعب المباراة رقم 1,000. ويسرني أيضًا أن حكمًا من رومانيا، جارة بلغاريا، سيدير المباراة رقم 1,000. ينبغي لسكان مونتيري أن يستمتعوا بها. لقد زرت هذا المكان مرات عديدة، والمكسيكيون يستمتعون جدًا بكرة القدم."

هذا وقد شهدت مباراة يوم السبت مشاركة منتخبات آسيوية وأفريقية تلعب في أمريكا الشمالية، في رمزية واضحة لتزايد عولمة كرة القدم. هذا التوسع، وما أحدثه من قيم الوحدة والفرص في جميع أنحاء العالم، لامس أيضاً مشاعر الأسطورة البلغاري المحبوب الذي طاف العالم.

قال ستويتشكوف: "أحب رؤية الناس في الملاعب بملابسهم وأطقمهم الرياضية وهم يهتفون، والطريقة التي يعانقون بها بعضهم البعض، والطريقة التي يغنون بها، والطريقة التي يبدون بها سعداء." "هذه هي كرة القدم، وأعتقد أنه من المهم تعليم الشباب أن كرة القدم رياضة توحد الناس. كرة القدم شغف. إنها شيءٌ تخرج فيه إلى الملعب، وسيصفق لك 100,000 شخص إذا نجحت في حركة ما أو سجلت هدفًا. هذه أمور مهمة حقًا."