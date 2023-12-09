تقديم ثلاثة ملفات ترشُّح لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

ملفان مشتركان وملف منفرد من ثلاثة اتحادات قارية

تم نشر ملفات الترشُّح على موقع FIFA.com

سيتم اختيار الملف الفائز في مؤتمر FIFA المقبل المقرر انعقاده بتاريخ 17 مايو/أيار 2024

بعد النجاح غير المسبوق الذي حققته بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA، وصلت عملية تقديم ملفات الترشُّح لنسخة 2027 من البطولة إلى مرحلة رئيسية، حيث تم تقديم العروض الثلاثة التالية من الاتحادات الأعضاء عبر ثلاثة اتحادات قارية قبل الموعد النهائي في 8 ديسمبر:

الاتحاد البلجيكي الملكي لكرة القدم والاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (ملف مشترك)

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم واتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم (ملف مشترك)

يمكن الاطلاع على كافة ملفات التَّرشُّح وملخصاتها على الموقع الإلكتروني FIFA.com:

وستكون عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسخة 2027 هي الأكثر اتساقاً وشمولية في تاريخ كأس العالم للسيدات FIFA، إذ سيتَّبع الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية تقييم معمقة، تشمل زيارات تفقدية للمواقع بدءاً من شهر فبراير/شباط 2024، قبل أن ينشر تقريراً عن تقييم ملفات الترشُّح في شهر مايو/أيار 2024.

وانسجاماً مع عملية تقديم ملفات الترشُّح، سيُركِّز التقييم على المجالات ذات الأولوية والمحدَّدة ضمن رؤية البطولة، وكذلك على المقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.

أما الجانب الفني من عملية تقييم الملفات، فيتَّبع نظام درجات لمنح العدد المناسب من النقاط لمعايير البنية التحتية والجانب التجاري.

وسيتم اختيار الدولة/الدول الفائزة بتنظيم البطولة بناءً على نتيجة تصويت مفتوح سيجري في مؤتمر FIFA في العاصمة التايلندية بانكوك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024، شريطة مصادقة مجلس FIFA على ملفات الترشُّح الثلاثة.