FIFA يتلقى تأكيدات على نوايا استضافة نسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

قدَّم اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم خطاب نوايا بشأن ملف ترشُّح مشترك لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 FIFA™ مع اتحادات وطنية أخرى من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم

قدَّم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الويلزي لكرة القدم والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم واتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم خطاب نوايا بشأن ملف ترشُّح مشترك لاستضافة كأس العالم للسيدات 2035 FIFA™

من المزمع أن يُعين كونغرس FIFA الدول المضيفة بعد عمليات ترشُّح شاملة

أكدت الاتحادات الوطنية الأعضاء التالية نيتها على استضافة النسختين المقبلتين من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™:

كأس العالم للسيدات FIFA 2031™

أكد اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم على اهتمامه بتقديم ملف ترشُّح مشترك مع اتحادات وطنية أخرى من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (على أن يتم تأكيد ملف الترشُّح المشترك لاحقاً).

كأس العالم للسيدات FIFA 2035™

أكّد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الويلزي لكرة القدم والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم واتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم على اهتمامهم بتقديم ملف ترشُّح مشترك.

فطبقاً للوائح الترشُّح، ستتولى إدارة FIFA الإشراف على سير عمليات الترشُّح ذات الصلة بكل نسخة من نسختي كأس العالم للسيدات FIFA، مع إجراء عملية تقييم شامل لكل منهما، على أن يُعين كونغرس FIFA الدول المضيفة في الربع الثاني من عام 2026.

ووفقاً للوائح المذكورة أعلاه وتماشياً مع عمليات الترشُّح السابقة، ستشرع إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم في حوار مفتوح مع الاتحادات الأعضاء المترشِّحة، وذلك بهدف ضمان تقديم ملفات شاملة وكاملة، قبل أن يتم تقييم مدى استيفائها للحد الأدنى من متطلبات الاستضافة، إذ سيُركِّز هذا الحوار على مجالات الأولوية المحددة ضمن رؤية البطولة وكذلك على المقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والجوانب التجارية والاستدامة وحقوق الإنسان.

وبعد عملية تقييم شاملة، سينشر FIFA تقارير تقييم ملفات الترشُّح المتعلقة بالنسختين، وفي حال استيفاء متطلبات الاستضافة، ستتولى الاتحادات الأعضاء المجتمعة في كونغرس FIFA تعيين الدول التي ستستضيف كل نسخة من النسختين.