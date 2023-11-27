الفنانان فيوتشر وتايلا يلهبان الحماس بإطلاق Game Time، أحدث أغنية منفردة من الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، والتي ستُؤدَّى خلال حفل الافتتاح في لوس أنجلوس

يجمع الإصدار الأحدث ضمن الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ بين إيقاعات الراب المتفجرة وأنغام البوب الحيوية

أغنية حماسية تُدخل الهيب هوب إلى كأس العالم FIFA™ للمرة الأولى، مضيفةً أحد أكثر الأنماط الموسيقية تأثيراً، بما يعزز الحضور الثقافي العالمي للألبوم

ستُقدَّم أغنية Game Time للمرة الأولى مباشرة خلال حفل الافتتاح الذي سيشهد مشارَكة كوكبة من النجوم في ملعب لوس أنجلوس يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران

شهد اليوم إطلاق أغنية منفردة جديدة لتنضم إلى الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، وتحمل الأغنية اسم Game Time وهي من أداء الفنانَين فيوتشر وتايلا، ومن إنتاج شركتي SALXCO UAM وDef Jam Recordings. وقد صَدَرت النسخة المصوَّرة مع الأغنية التي تُضيف مستوى جديداً من روح الحماس على الألبوم الرسمي للبطولة، وتُجسِّد مشاعر الإثارة والتشويق لدى مشجعي المستديرة الساحرة حول العالم قبل أيام معدودة من انطلاق صافرة البداية. وقد حت أغنية Game Time متاحة الآن على جميع منصات البثّ.

أغنية Game Time من إنتاج المنتج الحائز على 4 جوائز GRAMMY® سيركوت، وتجمع بين الفنان الحائز على 3 جوائز GRAMMY® فيوتشر والفنانة الحائزة على جائزتي GRAMMY® تايلا في أغنية هيب هوب قوية تعتمد على آلات النفخ الجريئة والإيقاعات الصاخبة - وهي الأولى من نوعها في الموسيقى التصويرية لكأس العالم FIFA™. وبدءاً من صرخة فيوتشر الحماسية التي يُعلن فيها أن 20 ثانية فقط متبقية على صافرة البداية، تلتقط الأغنية جرعة الأدرينالين والاندفاع في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، وتعكس في الوقت نفسه حالة الترقّب العالمية مع استعداد الجماهير واللاعبين والدول للمناسبة التاريخية المقبلة. أما تايلا، فتضفي على الأغنية طاقتها العالمية المعهودة في موسيقى البوب، مضيفةً الحركة واللحن والبُعد الدولي، بينما يربط الفنانان بين عالمين موسيقيين مختلفين ويصبّان ذلك الحماس الجماعي في أغنية واحدة ضمن الألبوم الرسمي.

وبمناسبة إطلاق الأغنية الجديدة، قال فيوتشر: "كأس العالم منصة عالمية. وقد أبدعنا أغنية تضاهي تلك الطاقة الكامنة فيها. والآن تعرفون أن وقت اللعب قد حان الآن، أنا متحمس لنقل هذه الطاقة إلى حفل الافتتاح في لوس أنجلوس والاحتفال بهذه اللحظة مع المعجبين من جميع أنحاء العالم".

من جهتها، قالت الفنانة تايلا: "أن أكون جزءاً من الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ فهذا يُشعرني وكأنني أكملت دائرةً كاملةً — منذ استضافة جنوب إفريقيا لكأس العالم في عام 2010. أنا متحمسة للغاية للأداء في حفل الافتتاح! هيا يا بافانا بافانا."

وستعيش الجماهير حماس فيوتشر وتايلا مباشرة خلال حفل الافتتاح الذي سيشهد مشاركة كوكبة من النجوم في ملعب لوس أنجلوس، قبل المباراة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية المقررة يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران.