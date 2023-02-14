مجلس FIFA يسلط الضوء على العائدات القياسية المسجلة في الدورة المالية السابقة

بعد استثمارات غير مسبوقة في كرة القدم، تم تحقيق إيرادات قياسية بلغت 7.6 مليارات دولار أمريكي خلال دورة 2019-2022

تم الإعلان عن القرار المُتخذ بشأن توزيع عدد الفرق المشاركة من كل اتحاد قاري في كأس العالم للأندية FIFA 2025

ستتأهل الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ تلقائياً إلى النهائيات

صادق مجلس FIFA اليوم على التقرير السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على الإيرادات القياسية المحققة خلال الدورة المالية 2019-2022، والتي بلغت 7.6 مليارات دولار أمريكي، والعائدات المتوقع جنيها خلال دورة 2023-2026، والتي يُتوقع أن تناهز 11 مليار دولار أمريكي. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يُعتبر استثمارنا في كرة القدم بهذا الشكل غير المسبوق ثمرة لشفافيتنا المالية المتينة ومثالاً ملموساً على الطريقة التي نسعى من خلالها إلى جعل كرة القدم عالمية بحق. لقد كان النجاح الباهر الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ عاملاً أساسياً في جعل FIFA قادراً على الالتزام بمهمته تجاه اتحاداتنا الأعضاء وتجاه عالم كرة القدم قاطبة، وذلك رغم كل التحديات التي اعترضت سبيلنا خلال الدورة الماضية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19".

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إحاطة بشأن البطولات المقبلة بعد القرار الذي اتخذه مجلس FIFA في ديسمبر/كانون الأول 2022 بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA من 24 إلى 32 فريقاً، وإقامة النسخة الأولى بهذا النظام الجديد في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، صادق المجلس على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث اتُّخذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري على النحو التالي: 4 من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و4 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، و4 من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، و6 من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، و1 من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، و12 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و1 من الدولة المستضيفة للبطولة. وفي المقابل، اتخذ مجلس FIFA قراراً بالإجماع يقضي بمنح الاتحاد السعودي لكرة القدم شرف استضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023™، التي من المقرر أن تُلعب بالشكل الحالي بمشاركة سبعة أندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو l اجتماع مجلس FIFA الـ 22 03:54

وتماشياً مع التقليد المتمثل في مشاركة الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA في النهائيات المقامة على أرضها، وأخذاً في الحسبان مجموعة من الاعتبارات الرياضية والتشغيلية، فإن كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية ستتأهل تلقائياً إلى نهائيات كأس العالم FIFA 2026™، باعتبارها الدول المستضيفة للبطولة، على أن تُخصَم ثلاثة من المقاعد الستة الإجمالية المخصصة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم. وسيُعلَن في وقت لاحق عن تفاصيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في كل اتحاد من الاتحادات القارية. كما تلقى مجلس FIFA إحاطة حول قرار كونغرس FIFA بشأن تعيين مستضيفي البطولات التالية وفقاً للجدول الزمني الآتي: كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في الربع الثاني من عام 2024 (على أن تتم المصادقة على اللوائح الناظمة لعملية تقديم طلبات الترشح في مارس/آذار 2023)، وكأس العالم FIFA 2030™ في الربع الثالث من عام 2024 (على أن تتم المصادقة على اللوائح الناظمة لعملية تقديم طلبات الترشح في يونيو/حزيران 2023)، وكأس العالم للسيدات FIFA 2031™ في الربع الثاني من عام 2025 (على أن تتم المصادقة على اللوائح الناظمة لعملية تقديم طلبات الترشح في الربع الثاني من عام 2024). مؤتمر FIFA الثالث والسبعون تم إطلاع مجلس FIFA على الاستعدادات الجارية لمؤتمر FIFA الثالث والسبعين، الذي سيُعقد يوم الخميس 16 مارس/آذار 2023 في كيغالي، عاصمة رواندا، على أن يُنشر جدول أعماله في وقت لاحق.